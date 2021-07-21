快訊

評／保皇派vs.製藥商 泰國國產疫苗能挽救疫情嗎？

【獨家專訪黃曙光／下】當海軍救火隊多次解圍 卻累成沒朋友的「無膽將軍」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「高雄首選」水果 7月首度在新加坡電商REDMART上架！

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
「高雄首選」果品首次上架新加坡生鮮產品電商。圖／高雄市農業局提供
「高雄首選」果品首次上架新加坡生鮮產品電商。圖／高雄市農業局提供

高市府農業局「高雄首選」品牌水果今年7月首次上架新加坡生鮮產品電商REDMART，另23日至25日也在新加坡連鎖超市「昇菘超市」舉辦高雄水果見面會，新加坡民眾可現場試吃的高雄芭樂，並選購各式來自高雄的美味鮮果。線上線下銷售「同步發功」，搶占星馬鮮果市場。

高雄市農業局表示，歷經多年努力，高雄農產品在星馬地區已培養固定消費客群，長期外銷星馬的珍珠芭樂與紅心芭樂，今年也因應新冠肺炎疫情而興起的宅經濟，首次在新加坡最大電商REDMART上架。REDMART標榜2小時內迅速到貨，當地民眾利用APP輕鬆下單、就可宅配到家。

農業局表示，實體通路方面，新加坡連鎖超市「昇菘超市」7月23日至25日舉辦高雄水果見面會活動，現場除可品嚐高雄芭樂外，還可選購來自高雄燕巢的珍珠芭樂、內門紅心芭樂及大樹鳳梨。新加坡最大連鎖超市FairPrice也會持續上架高雄番石榴、鳳梨、紅心芭樂以及小玉西瓜等當季農產品，線上線下同步推播，提升高雄水果在星馬地區的市場偏好度及市占率。

農業局長張清榮說，受疫情影響，高雄今年首度透過生鮮產品上架電商平台，提高高雄市農產的能見度，未來會持續耕耘星馬市場，提升品牌辨識及忠誠度，將高雄的優質農產品及農產加工品推向世界舞台。

「高雄首選」果品首次上架新加坡生鮮產品電商，兼顧實體超市通路與宅經濟。圖／高雄市農業局提供
「高雄首選」果品首次上架新加坡生鮮產品電商，兼顧實體超市通路與宅經濟。圖／高雄市農業局提供

新加坡 電商 生鮮

延伸閱讀

糕點大廚系手搖！高雄「茶樓養了牛」新推喝的港式爆漿奶黃包、關廟鳳梨酥

影／北市推傳統市場與電商合作 柯文哲：降低市場人流

高雄好家載又加碼 天天抽千人可獲得199元儲值金

「我迷路了！」高雄婦爬壽山迷途 豪大雨中撐過驚魂夜

相關新聞

金大研究高粱小麥生態 盼後疫情時代成吸引遊客新亮點

過去金門由於長時間戒嚴及軍事管制，早期除了高粱酒之外，幾乎沒有其他重大的經濟發展，近年來金門積極發展旅遊，透過當地特有的...

「高雄首選」水果 7月首度在新加坡電商REDMART上架！

高市府農業局「高雄首選」品牌水果今年7月首次上架新加坡生鮮產品電商REDMART，另23日至25日也在新加坡連鎖超市「昇...

屏科大攜手企業「守護億隻鴞」打造生態共好

「守護億隻鴞」環境生態復育計畫，由遠雄人壽、屏東科技大學共同推出，屏科大鳥類生態研究室在屏東縣高樹鄉設立數個生態復育基地...

高雄好家載又加碼 天天抽千人可獲得199元儲值金

因應疫情，高雄市政府推出「高雄好家載」防疫互助平台，由小黃司機替顧客提供送餐服務。高雄市府指出，明天（22）日起好家載加...

想玩音樂的高雄囝仔速來 「滅火器」楊大正當你導師

「高雄囝仔」想讓自己的音樂才華被發現嗎？知名樂團滅火器主唱楊大正、大象體操等專業音樂人將當你「導師」！

屏東崁頂焚化廠 營運好轉

屏東縣啟用19年、縣內唯一的崁頂垃圾焚化廠，過去常因設備故障停爐，不僅評鑑常墊底，曾被審計室點名要求改善，契約廠商台糖公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。