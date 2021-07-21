「高雄首選」水果 7月首度在新加坡電商REDMART上架！

高市府農業局「高雄首選」品牌水果今年7月首次上架新加坡生鮮產品電商REDMART，另23日至25日也在新加坡連鎖超市「昇菘超市」舉辦高雄水果見面會，新加坡民眾可現場試吃的高雄芭樂，並選購各式來自高雄的美味鮮果。線上線下銷售「同步發功」，搶占星馬鮮果市場。

高雄市農業局表示，歷經多年努力，高雄農產品在星馬地區已培養固定消費客群，長期外銷星馬的珍珠芭樂與紅心芭樂，今年也因應新冠肺炎疫情而興起的宅經濟，首次在新加坡最大電商REDMART上架。REDMART標榜2小時內迅速到貨，當地民眾利用APP輕鬆下單、就可宅配到家。

農業局表示，實體通路方面，新加坡連鎖超市「昇菘超市」7月23日至25日舉辦高雄水果見面會活動，現場除可品嚐高雄芭樂外，還可選購來自高雄燕巢的珍珠芭樂、內門紅心芭樂及大樹鳳梨。新加坡最大連鎖超市FairPrice也會持續上架高雄番石榴、鳳梨、紅心芭樂以及小玉西瓜等當季農產品，線上線下同步推播，提升高雄水果在星馬地區的市場偏好度及市占率。