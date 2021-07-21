聽新聞
test
0:00 / 0:00
「高雄首選」水果 7月首度在新加坡電商REDMART上架！
高市府農業局「高雄首選」品牌水果今年7月首次上架新加坡生鮮產品電商REDMART，另23日至25日也在新加坡連鎖超市「昇菘超市」舉辦高雄水果見面會，新加坡民眾可現場試吃的高雄芭樂，並選購各式來自高雄的美味鮮果。線上線下銷售「同步發功」，搶占星馬鮮果市場。
高雄市農業局表示，歷經多年努力，高雄農產品在星馬地區已培養固定消費客群，長期外銷星馬的珍珠芭樂與紅心芭樂，今年也因應新冠肺炎疫情而興起的宅經濟，首次在新加坡最大電商REDMART上架。REDMART標榜2小時內迅速到貨，當地民眾利用APP輕鬆下單、就可宅配到家。
農業局表示，實體通路方面，新加坡連鎖超市「昇菘超市」7月23日至25日舉辦高雄水果見面會活動，現場除可品嚐高雄芭樂外，還可選購來自高雄燕巢的珍珠芭樂、內門紅心芭樂及大樹鳳梨。新加坡最大連鎖超市FairPrice也會持續上架高雄番石榴、鳳梨、紅心芭樂以及小玉西瓜等當季農產品，線上線下同步推播，提升高雄水果在星馬地區的市場偏好度及市占率。
農業局長張清榮說，受疫情影響，高雄今年首度透過生鮮產品上架電商平台，提高高雄市農產的能見度，未來會持續耕耘星馬市場，提升品牌辨識及忠誠度，將高雄的優質農產品及農產加工品推向世界舞台。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言