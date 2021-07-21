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高雄連日豪雨多處積淹水 市府研擬改善對策

中央社 / 高雄21日電

烟花颱風還沒來，高雄已連日豪雨狂炸，造成多處積淹水，引發民怨。高雄市長陳其邁昨天視察鳳山等區，指示水利局研擬改善對策，尤其鳳山上游澄清湖、小貝湖等加強出流管制。

高雄19、20日豪雨不斷，今天早上也有一陣大雨，仁武、鳥松、鳳山、三民、前鎮、苓雅、前金、新興、鹽埕、左營、美濃等區，24小時累積雨量均逾100毫米，造成高雄至少23處積淹水災情通報，引發民怨。

有鳳山居民說，每逢汛期，一下大雨就得趕緊架起防水閘門，經常睡不安穩，苦不堪言；也有居民質疑，是否排水系統無法負荷雨量，不希望積淹水成常態。

陳其邁昨天到仁武區水管路與義大路口、大樹區九曲路與瓦厝街鐵路涵洞及鳳山區文正路等處視察積水狀況，並指示水利局針對易積淹水區域積極研擬改善對策。

陳其邁並要求針對鳳山各集水分區範圍，檢討調整提升保護標準，積極改善，尤其上游澄清湖、小貝湖等加強出流管制，降低下游鳳山地區排水系統尖峰負荷。

水利局表示，已召開檢討會議，研商短、中、長期改善措施，水利局也會派員至各淹水點了解淹水狀況、收集資料，探討淹水原因進行調查對症下藥。水利局專門委員黃柏棻說，市府有推出防水閘門，需要的市民可提出申請。

淹水 陳其邁 雨量

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