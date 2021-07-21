屏科大攜手企業「守護億隻鴞」打造生態共好

「守護億隻鴞」環境生態復育計畫，由遠雄人壽、屏東科技大學共同推出，屏科大鳥類生態研究室在屏東縣高樹鄉設立數個生態復育基地，以屏科大對在地野生動物及環境的長期研究為背景，結合遠雄人壽對偏鄉關懷的經驗，雙方跨領域產學結盟，打造以貓頭鷹為首的永續生態鏈，連結永續生態、無毒生產與健康生活，三生一體的方式帶動社區產業及偏鄉經濟發展。

屏科大鳥類生態研究室在屏東縣高樹鄉觀測鳥類多時，田裡佇立棲架是為吸引猛禽和貓頭鷹停棲，棲架設置位置以選擇友善耕作栽培的鳳梨田、百香果園與火龍果園，或是選擇不使用老鼠藥的農田為主，共同推動無毒農產品。

屏科大鳥類生態研究室在高樹鄉做田間試驗，透過棲架調查猛禽在田間出現的狀況，高雄農改場和屏科大智慧農業團隊也分別在高樹鄉做友善耕作農法的輔導。今年，遠雄人壽攜手屏科大產學合作，希望能為偏鄉農業注入新活力，將偏鄉的農產品結合生態保育的概念，介紹給更多人知道。

一隻隻萌翻的貓頭鷹和老鷹組成「萌禽戰隊」，屏科大鳥類生態研究室博士生林惠珊說，5種在棲架上常見猛禽作為友善農業吉祥物的「萌禽戰隊」，分別有鳳頭蒼鷹、黑翅鳶、領角鴞、草鴞、褐鷹鴞。

林惠珊說，偏鄉、農業、生態保育，這些名詞不再遙不可及，藉由學校和企業結合開啟這次專案，象徵越來越多人重視野生動物保育觀念。

屏科大鳥類生態研究室博士洪孝宇說，研究室在高樹鄉善導書院做老鷹棲架監測逾一年，這裡的棲架很特別，鄰近山區，記錄到的猛禽除常見的黑翅鳶外，小型的貓頭鷹領角鴞，與森林性的鳳頭蒼鷹都經常出現。貓頭鷹很可愛，適合做為友善農業的吉祥物之一，此次專案不只是生態研究，未來將在高樹鄉搭配偏鄉環境教育及友善農產品推廣，透過企業的力量合作。