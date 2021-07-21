高雄好家載又加碼 天天抽千人可獲得199元儲值金

因應疫情，高雄市政府推出「高雄好家載」防疫互助平台，由小黃司機替顧客提供送餐服務。高雄市府指出，明天（22）日起好家載加碼推出優惠，連續20天，每天抽出1000名幸運兒，中獎者可獲得199元「防疫互助碼」，自動存入個人LINE Pay Money帳戶使用。

「高雄好家載」防疫互助平台鼓勵市民在家防疫，透過手機LINE購餐，不僅可向高雄在地餐廳或夜市訂餐，還能購買海產或農特產品，除基本路程的車資優惠外，指定店家還有滿額199元免運服務。

市府指出，若要參與抽獎者，要先去高雄市政府LINE官方帳號（ https://bit.ly/3yBtdXq ） 登錄個人資料，7月22日至8月10日，每天上午9點至下午6點，每小時抽出100名價值199元的「防疫互助碼」，每天共1000個名額，共有2萬個得獎機會。「防疫互助碼」，將會自動存入個人LINE Pay Money帳戶，並於指定時間在指定店家輸入使用。