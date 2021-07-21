快訊

真相製造：假新聞的仇恨操弄...有解嗎？

想玩音樂的高雄囝仔速來 「滅火器」楊大正當你導師

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄市青年局「高速青春─音樂力培育計畫」找來大象體操擔任「編曲製作」工作坊講師。圖／青年局提供
高雄市青年局「高速青春─音樂力培育計畫」找來大象體操擔任「編曲製作」工作坊講師。圖／青年局提供

「高雄囝仔」想讓自己的音樂才華被發現嗎？知名樂團滅火器主唱楊大正、大象體操等專業音樂人將當你「導師」！

高雄市青年局推「高速青春-音樂力培育計畫」線上實作工作坊，將由專業音樂人針對學員的原創作品一對一調整與指導，繳交作品者有機會優先錄取！即起報名至8月8日，可洽07-5210395許小姐。

身兼講師與計畫主持人的楊大正指自己搬回高雄的初衷，就是希望更有系統及效率傳承給故鄉年輕一代音樂知識與資源。深耕高雄許久的淺動文藝營的創辦人大象體操張凱翔則向想投入音樂產業的青年們喊話「與音樂當一輩子的好朋友！音樂是值得花一輩子研究的好玩事！」

高雄市青年局長張以理說，高雄充滿音樂創作力與潛力，為打造青年實現自我的舞台，青年局整合資源，以紮實的音樂展演實務課程向下扎根，期望為青年生涯發展助攻。

工作坊內容包含詞曲創作、編曲製作、專場企劃及音樂祭企劃４大主題，分別由金曲獎最佳樂團滅火器樂團主唱楊大正、入圍今年金曲獎最佳編曲人奬的大象體操全體團員及擔任過多場演唱會導演的劉柏君、大港開唱統籌奧古，以小班制實作方式授課。

8月21日、22日進行線上基礎課程，9月18至19日與9月25至26日辦理分組一對一創作指導課程，即日起受理網路報名至8月8日，報名網址https://forms.gle/ZcAy13BaLy5rPR7j7或至青年局官方臉書查詢。

高雄市青年局「高速青春─音樂力培育計畫」「詞曲創作」工作坊，邀-滅火器樂團楊大正擔任講師。圖／火氣音樂股份有限公司提供
高雄市青年局「高速青春─音樂力培育計畫」「詞曲創作」工作坊，邀-滅火器樂團楊大正擔任講師。圖／火氣音樂股份有限公司提供

青年 樂團 大象

延伸閱讀

影／高雄市區晚間豪雨狂炸 民眾穿泳裝雨中作樂

影／高雄入夜狂降暴雨多處積水！市中心民眾相擁涉水前行

高市府與5大學組高雄學園 高師大校長吳連賞接任新主委

高雄女子疑觸電倒地 原因調查遇雨延期

相關新聞

想玩音樂的高雄囝仔速來 「滅火器」楊大正當你導師

「高雄囝仔」想讓自己的音樂才華被發現嗎？知名樂團滅火器主唱楊大正、大象體操等專業音樂人將當你「導師」！

屏東崁頂焚化廠 營運好轉

屏東縣啟用19年、縣內唯一的崁頂垃圾焚化廠，過去常因設備故障停爐，不僅評鑑常墊底，曾被審計室點名要求改善，契約廠商台糖公...

高雄國、高中教職員 感嘆接種慢

高雄市國小以下教職員昨天、今天施打疫苗，美濃國中體育館接種站提供客語衛教宣導，有50歲以上國、高中教職員等不及教育部專案...

鳳山一半泡水中 里長要市府踹共

高雄鳳山等區前天豪雨狂炸，時雨量超過100毫米，造成高雄20處積淹水，昨天又有雷雨警報，市民繃緊神經。多名里長氣憤指「鳳...

影／高雄市區晚間豪雨狂炸 民眾穿泳裝雨中作樂

高雄市今晚九點左右突然降下大雨，持續的雨勢加上不時閃爍的閃電聲響十分恐怖，水利署晚上9時針對前鎮、鹽埕、苓雅、新興、前金...

影／高雄入夜狂降暴雨多處積水！市中心民眾相擁涉水前行

高雄今天午後開始降下大雨，傍晚雨勢一度趨緩，晚上又開始雷雨交加。高雄市中華路、中山路、林森路等都傳出多處積水，鹽埕區歷史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。