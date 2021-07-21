想玩音樂的高雄囝仔速來 「滅火器」楊大正當你導師
「高雄囝仔」想讓自己的音樂才華被發現嗎？知名樂團滅火器主唱楊大正、大象體操等專業音樂人將當你「導師」！
高雄市青年局推「高速青春-音樂力培育計畫」線上實作工作坊，將由專業音樂人針對學員的原創作品一對一調整與指導，繳交作品者有機會優先錄取！即起報名至8月8日，可洽07-5210395許小姐。
身兼講師與計畫主持人的楊大正指自己搬回高雄的初衷，就是希望更有系統及效率傳承給故鄉年輕一代音樂知識與資源。深耕高雄許久的淺動文藝營的創辦人大象體操張凱翔則向想投入音樂產業的青年們喊話「與音樂當一輩子的好朋友！音樂是值得花一輩子研究的好玩事！」
高雄市青年局長張以理說，高雄充滿音樂創作力與潛力，為打造青年實現自我的舞台，青年局整合資源，以紮實的音樂展演實務課程向下扎根，期望為青年生涯發展助攻。
工作坊內容包含詞曲創作、編曲製作、專場企劃及音樂祭企劃４大主題，分別由金曲獎最佳樂團滅火器樂團主唱楊大正、入圍今年金曲獎最佳編曲人奬的大象體操全體團員及擔任過多場演唱會導演的劉柏君、大港開唱統籌奧古，以小班制實作方式授課。
8月21日、22日進行線上基礎課程，9月18至19日與9月25至26日辦理分組一對一創作指導課程，即日起受理網路報名至8月8日，報名網址https://forms.gle/ZcAy13BaLy5rPR7j7或至青年局官方臉書查詢。
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