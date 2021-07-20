聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄市區晚間豪雨狂炸 民眾穿泳裝雨中作樂

攝影中心 / 記者劉學聖／即時報導
高雄市今晚九點左右突然降下大雨，持續的雨勢加上不時閃爍的閃電聲響十分恐怖，鼓山路附近淹水道路中斷無法通行，機車都泡在水中。記者劉學聖／攝影
高雄市今晚九點左右突然降下大雨，持續的雨勢加上不時閃爍的閃電聲響十分恐怖，鼓山路附近淹水道路中斷無法通行，機車都泡在水中。記者劉學聖／攝影

高雄市今晚九點左右突然降下大雨，持續的雨勢加上不時閃爍的閃電聲響十分恐怖，水利署晚上9時針對前鎮、鹽埕、苓雅、新興、前金區發布一級淹水警戒。其中在新興區中華路淹水達半輛汽車高，鼓山區有民眾「雨中作樂」，穿著比基尼泳衣在山下樓梯玩水嬉戲，鹽埕區則到處都是積水，一度造成車輛無法通行，高雄市長陳其邁、水利局長蔡長展今晚6點多分別走訪仁武、大樹、鳳山、左營等區，緊盯豪雨是否釀災。蔡長展說，因瞬間雨勢太大宣洩不及，雨勢緩和後，大多在1個小時內就退水。

雨彈狂炸，警察冒雨疏導交通。晚間近9時許，高雄市區民族、六合路口北往南方向積水，一度封閉機車道。中華三路南往北方向的機車道也積水，大同路東西向雙向封閉，自強所警網在路口拉封鎖線，管制人車通行，也加強交通疏導。市區中正四路車道積水，雙向封閉，新興分局前金所警網管制人車通行。

高雄市政府表示，今、明兩天颱風烟花外圍帶來的水氣逐日增多，南部午後仍有局部陣雨發生，面對極端氣候，也希望民眾也能提升防災意識，一同做好防災準備。

高雄市今晚降下大雨，鼓山路附近淹水道路中斷無法通行，店家只能望雨興嘆。記者劉學聖／攝影
高雄市今晚降下大雨，鼓山路附近淹水道路中斷無法通行，店家只能望雨興嘆。記者劉學聖／攝影
高雄市今晚九點左右突然降下大雨，哈瑪星臨海路連水溝蓋都被積水頂起形成噴泉。記者劉學聖／攝影
高雄市今晚九點左右突然降下大雨，哈瑪星臨海路連水溝蓋都被積水頂起形成噴泉。記者劉學聖／攝影
高雄市今晚突然降下大雨，持續的雨勢加上不時閃爍的閃電聲響十分恐怖，鼓山區有民眾「雨中作樂」，穿著比基尼泳衣在山下樓梯玩水嬉戲。記者劉學聖／攝影
高雄市今晚突然降下大雨，持續的雨勢加上不時閃爍的閃電聲響十分恐怖，鼓山區有民眾「雨中作樂」，穿著比基尼泳衣在山下樓梯玩水嬉戲。記者劉學聖／攝影
高雄市今晚降下大雨，持續的雨勢加上不時閃爍的閃電聲響十分恐怖，哈瑪星臨海路機車冒雨前進濺起水花。記者劉學聖／攝影
高雄市今晚降下大雨，持續的雨勢加上不時閃爍的閃電聲響十分恐怖，哈瑪星臨海路機車冒雨前進濺起水花。記者劉學聖／攝影
高雄市今晚降下大雨，鼓山路附近淹水道路中斷無法通行，店家只能望雨興嘆。記者劉學聖／攝影
高雄市今晚降下大雨，鼓山路附近淹水道路中斷無法通行，店家只能望雨興嘆。記者劉學聖／攝影
高雄市今晚九點左右突然降下大雨，持續的雨勢加上不時閃爍的閃電聲響十分恐怖，鼓山路附近淹水道路中斷無法通行，機車進水故障只能推車前進。記者劉學聖／攝影
高雄市今晚九點左右突然降下大雨，持續的雨勢加上不時閃爍的閃電聲響十分恐怖，鼓山路附近淹水道路中斷無法通行，機車進水故障只能推車前進。記者劉學聖／攝影
高雄市今晚降下大雨，鼓山路附近淹水道路中斷無法通行。記者劉學聖／攝影
高雄市今晚降下大雨，鼓山路附近淹水道路中斷無法通行。記者劉學聖／攝影
高雄市今晚九點左右突然降下大雨。記者劉學聖／攝影
高雄市今晚九點左右突然降下大雨。記者劉學聖／攝影
高雄市今晚降下大雨，持續的雨勢鎮十分恐怖，鼓山路附近淹水道路中斷無法通行，店家只能望雨興嘆。記者劉學聖／攝影
高雄市今晚降下大雨，持續的雨勢鎮十分恐怖，鼓山路附近淹水道路中斷無法通行，店家只能望雨興嘆。記者劉學聖／攝影

高雄市 車道 淹水

延伸閱讀

影／高雄入夜狂降暴雨多處積水！市中心民眾相擁涉水前行

高市府與5大學組高雄學園 高師大校長吳連賞接任新主委

高雄午後豪雨釀災情 仁武一度水淹30公分

雨彈持續轟炸 高雄國道末端一度淹水

相關新聞

影／高雄市區晚間豪雨狂炸 民眾穿泳裝雨中作樂

高雄市今晚九點左右突然降下大雨，持續的雨勢加上不時閃爍的閃電聲響十分恐怖，水利署晚上9時針對前鎮、鹽埕、苓雅、新興、前金...

影／豪雨狂炸高雄市區道路成汪洋 民眾穿泳衣戲水

高雄市晚間持續降下大雨，水利署晚上9時針對前鎮、鹽埕、苓雅、新興、前金區發布一級淹水警戒。新興區中華路淹水達半輛汽車高，...

影／高雄入夜狂降暴雨多處積水！市中心民眾相擁涉水前行

高雄今天午後開始降下大雨，傍晚雨勢一度趨緩，晚上又開始雷雨交加。高雄市中華路、中山路、林森路等都傳出多處積水，鹽埕區歷史...

鳳山女子涉水觸電命危 鄭照新酸：市府螺絲還在嗎？

高雄市連續兩天午後大雨，鳳山昨晚發生一名女子涉水觸電意外，尚未脫險。國民黨文傳會副主委、高市府前新聞局長鄭照新說，陳其邁...

高雄晚間大雨未停歇 5區嚴防淹水

高雄今天午後開始降下大雨，傍晚雨勢一度趨緩，晚上又開始雷雨交加。水利署晚間8時許緊急對鳥松區、岡山區、大社區、橋頭區、仁...

高雄午後豪雨釀災情 仁武一度水淹30公分

對流雲系發展旺盛，高雄市下午一陣豪雨，造成全市共3處積淹水災情通報，其中仁武區水管路近義大二路一帶，水深一度達30公分，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。