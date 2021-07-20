影／高雄市區晚間豪雨狂炸 民眾穿泳裝雨中作樂

高雄市今晚九點左右突然降下大雨，持續的雨勢加上不時閃爍的閃電聲響十分恐怖，水利署晚上9時針對前鎮、鹽埕、苓雅、新興、前金區發布一級淹水警戒。其中在新興區中華路淹水達半輛汽車高，鼓山區有民眾「雨中作樂」，穿著比基尼泳衣在山下樓梯玩水嬉戲，鹽埕區則到處都是積水，一度造成車輛無法通行，高雄市長陳其邁、水利局長蔡長展今晚6點多分別走訪仁武、大樹、鳳山、左營等區，緊盯豪雨是否釀災。蔡長展說，因瞬間雨勢太大宣洩不及，雨勢緩和後，大多在1個小時內就退水。

雨彈狂炸，警察冒雨疏導交通。晚間近9時許，高雄市區民族、六合路口北往南方向積水，一度封閉機車道。中華三路南往北方向的機車道也積水，大同路東西向雙向封閉，自強所警網在路口拉封鎖線，管制人車通行，也加強交通疏導。市區中正四路車道積水，雙向封閉，新興分局前金所警網管制人車通行。