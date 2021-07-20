高雄又有廟宇微解封 天后宮福德祠、萬興宮明天開放

宗教微解封，高雄市繼鳳山五甲龍成宮提報的防疫計畫通過後，旗山區天后宮附屬福德祠與前金區萬興宮通過審查，預計明天起開放信眾入內參拜。民政局指出，總共已有八家宗教團體提出申請、三家審查通過，只要計畫完整，審查速度就會很快。

因應微解封，五甲龍成宮、天后宮附屬福德祠、高雄市中華基督教浸信會文化堂、慈天宮、玉皇宮、意誠堂、新庄仔天公廟、萬興宮陸續提報「宗教場所防疫計畫」，爭取有條件開放信眾入內參香或禮拜。龍成宮率先過關，上周開放信眾參拜。