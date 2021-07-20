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雨彈持續轟炸 高雄國道末端一度淹水
今天高雄午後又降下大雷雨。中央氣象局下午6點20分持續對彰化以南等8縣市發布豪雨特報，水利署也陸續對高雄仁武區、美濃區、六龜區發布淹水警報，提醒民眾注意防範。高雄市水利局說，目前未接獲積水通報，僅國道1號末端（三國通道）一度積淹水，但目前都已消退。
高雄市水利局下午6時許指出，目前僅接獲國道1號末端（三國通道）大貨車專用道一度積淹水，抽水機現場運作，目前積水已消退，也恢復車輛通行。美濃區水位高，但未獲報淹水情況。稍早仁武區一度有積淹水，但也已消退。
截至今天下午4點58分，高雄六龜區時雨量達69.55毫米，水利署稍早也對高雄仁武區、六龜區發布二級淹水警戒，美濃區一級淹水警戒。高雄水利局今早表示，目前已將各處滯洪池排空、抽水站也已準備就緒，將密切掌握降雨情況。
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