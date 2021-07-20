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高雄午後豪雨釀災情 仁武一度水淹30公分

中央社 / 高雄20日電
高雄下午又下起雷雨，仁武區時雨量約43毫米，導致水管路近義大二路路面積水，水深約30公分。圖／讀者提供
高雄下午又下起雷雨，仁武區時雨量約43毫米，導致水管路近義大二路路面積水，水深約30公分。圖／讀者提供

對流雲系發展旺盛，高雄市下午一陣豪雨，造成全市共3處積淹水災情通報，其中仁武區水管路近義大二路一帶，水深一度達30公分，但雨勢漸歇後，積淹水均已退除，恢復正常通行。

中央氣象局下午2時後，陸續針對發布雷雨警報、豪雨特報，水利署也發布美濃淹水一級警報及仁武、六龜淹水二級警報。

仁武區今天下午1時起開始下大雨，水管路近義大二路口一帶淹水，淹水一度深達30公分，車輛經過，水花濺得比車還高。不少車輛看到苗頭不對後掉頭走人，也有機車騎士乾脆熄火牽車。警方獲報後，立刻到場拉起封鎖線，管制通行。

根據水利局統計，下午降雨造成全市共3件積淹水災情通報，包括仁武區水管路近義大二路，水深最高約30公分；鳳仁路及澄觀路口，水深最高17公分；另1件位於前鎮區國道一號末端，水深約14公分。

水利局表示，仁武區2件積淹水因瞬間雨量宣洩不及，但下午2時後雨勢趨緩，積水即已退去，恢復全面通車。前鎮區國道一號末端因距離排水箱涵稍遠，因此傳出積水後，即啟用抽水機將水排除，目前也已退水正常通行。

根據高雄氣象站資料統計，截至下午4時多，美濃區3小時累積雨量達102毫米，另仁武、鳥松、鳳山、三民、旗津、苓雅、鹽埕、前金、新興等區24小時累積雨量均破百毫米，六龜區短短1小時也有42.5毫米雨勢。

高雄市仁武區20日下午下起大雨，水管路近義大二路口一帶一度積水達30公分，車輛經過濺起大量水花；警方獲報後，立刻派員到場拉起封鎖線，管制通行。中央社（高雄市警察局仁武分局提供）
高雄市仁武區20日下午下起大雨，水管路近義大二路口一帶一度積水達30公分，車輛經過濺起大量水花；警方獲報後，立刻派員到場拉起封鎖線，管制通行。中央社（高雄市警察局仁武分局提供）

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