快訊

鴻海、台積電洽購BNT疫苗18歲以下無法打？食藥署回應了

評／當年的小甜甜如何成為瘋女人？被「陷害」的布蘭妮

高雄豪大雨 稅捐處增納房屋淹水減免房屋稅

中央社 / 高雄20日電

高雄這兩天降下豪大雨，造成多區積淹水。稅捐處訂定災害減免作業要點，將房屋受災淹水納入房屋稅減免範圍，除讓高市淹水房屋有一致減免標準，也有助提高災害減稅行政效率。

高雄市昨天傍晚降下豪大雨，造成多區積淹水，今天中午起又因對流雲系發展旺盛再度降下豪雨，包括美濃區3小時內累積雨量已達102毫米，六龜區也在1小時內累積達42.5毫米雨量；另仁武區2時多也接獲2件積水通報，幸在短時間內水都退了。

高雄市稅捐稽徵處強化災害稅捐減免應變效率，訂定「主動辦理各類災害減免作業要點」，將房屋受災淹水納入房屋稅減免範圍，並自110年6月1日起生效。

稅捐處表示，以往房屋淹水因沒有明確減免標準，遇豪大雨災害發生時須專案簽報市長核可後，才可對淹水房屋減免房屋稅；在訂定災害減免要點後，除讓高市淹水房屋有一致減免標準，也有助提高災害減稅行政效率。

稅捐處說明，要點規範災害減免項目包括使用牌照稅、房屋稅、地價稅、娛樂稅等，民眾如有符合這些要點所列災害損失，記得先拍照存證後，在30天內檢附證明文件提出減免申請。如欲了解相關資訊，可撥打0800-000321轉2，將有專人提供諮詢服務。

淹水 雨量

延伸閱讀

疫情道路人車減少 台水加速汰換老舊管線止漏

高雄傳綠營兩位前議員爭取陳政聞空缺 兩人回應均否認

高雄今再發布雷雨警報 各區戒備防淹水

高流推線上畢業演唱會 史哲：未唱的驪歌 高雄來補唱

相關新聞

雷雨又來！高雄仁武時雨量達43毫米 水管路積水封路

高雄今天又下大雷雨，短時強降雨造成排水系統宣洩不及，導致仁武區水管路近義大二路路面積水，水深約30公分，影響通行，警方獲...

高雄又有廟宇微解封 天后宮福德祠、萬興宮明天開放

宗教微解封，高雄市繼鳳山五甲龍成宮提報的防疫計畫通過後，旗山區天后宮附屬福德祠與前金區萬興宮通過審查，預計明天起開放信眾...

雨彈持續轟炸 高雄國道末端一度淹水

今天高雄午後又降下大雷雨。中央氣象局下午6點20分持續對彰化以南等8縣市發布豪雨特報，水利署也陸續對高雄仁武區、美濃區、...

提防烟花颱風侵襲 楊鎮浯視察各抽水站防汛整備

行徑路徑詭異的「烟花」颱風來勢洶洶，外圍環流可能為金門帶來的強降雨量，金門縣長楊鎮浯今日下午視察金沙等易積淹水區域及堤南...

雨彈狂炸 里長控「鳳山一半泡水」 要高市府提對策

昨天傍晚豪雨狂炸，鳳山等區昨天傍晚出現時雨量超過100毫米強降雨，造成高雄20處積淹水，今又有雷雨警報，水利署對仁武等區...

「在家運動看這台」 高市府與學校月推80支運動影片

受益疫情影響，公私立運動場館與健身房暫停開放，為滿足民眾在家運動需求，以及鼓勵運動，高雄市政府月前推動，「高雄好家宅」線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。