高雄豪大雨 稅捐處增納房屋淹水減免房屋稅

高雄這兩天降下豪大雨，造成多區積淹水。稅捐處訂定災害減免作業要點，將房屋受災淹水納入房屋稅減免範圍，除讓高市淹水房屋有一致減免標準，也有助提高災害減稅行政效率。

高雄市昨天傍晚降下豪大雨，造成多區積淹水，今天中午起又因對流雲系發展旺盛再度降下豪雨，包括美濃區3小時內累積雨量已達102毫米，六龜區也在1小時內累積達42.5毫米雨量；另仁武區2時多也接獲2件積水通報，幸在短時間內水都退了。

高雄市稅捐稽徵處強化災害稅捐減免應變效率，訂定「主動辦理各類災害減免作業要點」，將房屋受災淹水納入房屋稅減免範圍，並自110年6月1日起生效。

稅捐處表示，以往房屋淹水因沒有明確減免標準，遇豪大雨災害發生時須專案簽報市長核可後，才可對淹水房屋減免房屋稅；在訂定災害減免要點後，除讓高市淹水房屋有一致減免標準，也有助提高災害減稅行政效率。

稅捐處說明，要點規範災害減免項目包括使用牌照稅、房屋稅、地價稅、娛樂稅等，民眾如有符合這些要點所列災害損失，記得先拍照存證後，在30天內檢附證明文件提出減免申請。如欲了解相關資訊，可撥打0800-000321轉2，將有專人提供諮詢服務。