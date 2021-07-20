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提防烟花颱風侵襲 楊鎮浯視察各抽水站防汛整備

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
「烟花」颱風來勢洶洶，金門縣長楊鎮浯今日下午視察金沙等易積淹水區域及堤南、金沙、浯江等抽水站之整備情形。記者蔡家蓁／攝影
「烟花」颱風來勢洶洶，金門縣長楊鎮浯今日下午視察金沙等易積淹水區域及堤南、金沙、浯江等抽水站之整備情形。記者蔡家蓁／攝影

行徑路徑詭異的「烟花」颱風來勢洶洶，外圍環流可能為金門帶來的強降雨量，金門縣長楊鎮浯今日下午視察金沙等易積淹水區域及堤南、金沙、浯江等抽水站之整備情形，指示各級機關單位要做好防汛措施，也呼籲大家要共同做好防颱準備。

楊鎮浯下午也在工務處長許鴻志、金沙鎮長吳有家等人的陪同下到金沙鎮的堤南抽水站視察，楊鎮浯表示，過去金沙水庫周邊常常有水患，這幾年，在大家的努力之下，把排水系統，分階段有序的建置，除了現在所看到的排水系統之外，還有治洪、緩衝、排水等部分，與及整體水系、生態其實都會有一個完整的保護，以及完整的水利規劃。再加上一些改善工程，這幾年，其實都還算順暢，沒有淹水情況出現。

他也提出「事權統一」，他說，現在都委託鎮公所這邊來處理，抽水站的夥伴們對在地的水情反應都非常快，整個處理效率，更符合現在現場即時的變化；楊鎮浯也肯定鎮公所非常的用心，不管是平常這些設備的維護、水站的運轉，乃至於在清淤，這些相關工作上都非常的重視，他認為，這些基礎工作才是真的確保整個防洪最重要的一環。

楊鎮浯提及，現在的災害常常都是複合式的，而且都是互相影響的，如果說有大型的天災沒有去把它處理好，他會連動到的就是，整個人還有社會的動盪，那麼在有關Covid-19的防疫上面也會受到影響，所以現在複合式的災害，它是一環扣一環，那縣政府的態度很簡單，就是所有的災害都按照複合式、最高規格來處理，希望任何類型的災害都遠離金門。

依據中央氣象局颱風預報資訊指出，目前烟花颱風尚在台灣東部外海，颱風移動緩慢且路徑持續修正中，但為防範颱風行經及引進之西南氣流可能夾帶強勁雨勢，金門各級機關單位積極加強防颱準備工作，除進行抽水站抽水機組運轉測試並排空調整池至最低水位，以增加滯洪空間。

另外，金門縣府的預佈區域之移動式抽水機亦啟動試運轉，整備防汛沙包計3580包及防洪擋板313片；即時監看各水情監測CCTV站，強化防汛資源調度時效。

「烟花」颱風來勢洶洶，金沙鎮長吳有家（左）與工務處長許鴻志（右）加強聯繫各項防洪舉措。記者蔡家蓁／攝影
「烟花」颱風來勢洶洶，金沙鎮長吳有家（左）與工務處長許鴻志（右）加強聯繫各項防洪舉措。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天下午也在工務處長許鴻志、金沙鎮長吳有家等人的陪同下到金沙鎮的堤南抽水站視察，並致詞肯定工作人員的辛勞。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天下午也在工務處長許鴻志、金沙鎮長吳有家等人的陪同下到金沙鎮的堤南抽水站視察，並致詞肯定工作人員的辛勞。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今日視察金沙的堤南抽水站整備情形。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今日視察金沙的堤南抽水站整備情形。記者蔡家蓁／攝影

烟花颱風 金門 楊鎮浯

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