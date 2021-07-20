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疫情道路人車減少 台水加速汰換老舊管線止漏

中央社 / 高雄20日電

台灣自來水公司更換老舊管線，將高雄、屏東、澎湖漏水率從14.79%降至10.19%；以往高雄市區車流量大，管線工程常受阻，今年趁疫情路上車少，加快汰換工程。

台水第七區管理處表示，「經濟部降低漏水率計畫」西元2013年起每年汰換老舊供水管線，配合水壓管理、提升漏水搶修效率及分區計量等措施，降低漏水率。

台水統計，轄區高雄、屏東、澎湖從2013年到今年6月，已汰換老舊管線423公里，漏水率也從14.79%降至10.19%，預計今年底可降至9.96%。

台水表示，以往高雄市區如苓雅、前金區等道路車流量大，考量交通安全、路平、商業損失等，汰換老舊供水管線工程經常受阻，近期趁COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，人流、車流大幅減少，加速汰換管線工程。

「高市苓雅區中華四路等道路」、「高市前金區中華四路等道路」及「高市前金區青年二路等道路」3項汰換管線工程，長度達2790公尺，施工範圍包含大立商圈、大立早市、苓雅市場及自強夜市等周邊道路。

「高市苓雅區中華四路等道路」汰換管線工程6月中旬完成，將舊有塑膠管線換為耐震能力較高的延性鑄鐵管，耐用年限長達40年以上，有效降低漏水風險，更穩定區域供水。

而「高市前金區中華四路等道路」工程正在施工；「高市前金區青年二路等道路」申請挖路許可中，將於核准後進場施工。

漏水 屏東 疫情

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