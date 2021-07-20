拚進度也顧防疫 高捷岡山一階工程57%完工

高雄軌道建設持續推進，高雄捷運岡山路竹延伸線第一階段工程進度達57％，其中介壽路橋抬升工程預計8月底完工，可開放雙向通車。

岡山捷運第一階段土建工程計畫長度約1.46公里，接續捷運紅線R24南岡山站尾軌跨越阿公店溪，沿線施作高架橋梁及高架車站（RK1），至今年6月底工程進度57.26%。

高雄市捷運局表示，目前持續進行4種工程。介壽路橋部分，正建置北側人行道及局部中央分隔島，預定本年度8月底可開放雙向通車，在不影響行車下繼續進行中央分隔島銜接及建置南側人行道。

跨溪橋段的鋼橋推進已達65公尺，全線須推進78公尺，本月底可完成鋼柱吊裝及定位。高架橋部分工程，119支基樁全數完成，目前進行基礎開挖及底板構築，接續墩柱鋼筋綁紮施工。車站段共要裝設65支基樁，目前僅差6支即可完成。預定9月可進行第二節鋼柱吊裝作業。