「在家運動看這台」 高市府與學校月推80支運動影片

受益疫情影響，公私立運動場館與健身房暫停開放，為滿足民眾在家運動需求，以及鼓勵運動，高雄市政府月前推動，「高雄好家宅」線上運動節目；與義守大學大眾傳播學系合作籌拍，一個月來共產出80支運動影片，供不同年齡多種運動種類，讓民眾宅在家也能動。

運發局指出，受疫情影響，公私立運動場館與健身房因應防疫暫停開放，市府為鼓勵與滿足民眾運動需求，起初規畫拍攝10分鐘短片於臉書分享，後來協調新聞局開放有線電視公用頻道可播出「高雄好家宅，防疫電視台」，便與義守大學大眾傳播學系合作，著手籌拍運動教學短片，慢慢增至30分鐘。

為提升影片品質與產能，義守大學大傳系將攝影設備運往運動發展局，並搭建臨時攝影棚，盡管拍攝時需多機作業，為符合防疫規定，工作人員也在5人以下進行拍攝，但影片品質不減；自6月1日起至今，已經製作80集運動節目，最高紀錄一周推出14支影片。

義守大學大眾傳播學系老師林崇能說，校方過去就常與地方影視產業合作，這次配合疫情，與市府共同發想與製作宅運動的節目，且透過這次拍攝經驗，不僅能幫助民眾，也能在拍攝的過程中，讓系上學生學以致用。

林崇能還說，該節目預計會執行到9月，預計共拍攝120集，未來會視疫情進行節目調整。