高雄補助建防水閘門 民怨申請條件太嚴苛

高雄市政府今年首度針對市民淹水之苦，編列1千萬元經費，補助民眾建置防水閘門，目前全市申請19件，累計申請金額約50萬元。水利局說，前兩階段申請狀況與預期有滿大落差，9月第三階段將放寬申請條件，民眾就算無社會局核發淹水救助事實也可請領，籲民眾踴躍至區公所洽詢。

鳳山區忠義里里長李朝清表示，鳳山是淹水重災區，每次下雨一定淹水，許多居民前幾年就開始做防水門檻了，一般設置工程約5、6萬元。今年市府雖然開放補助，但申請條件過於嚴苛，需要曾獲社會局住屋淹水救助（淹水高度達50公分）才能申請，很多里民都難符合資格。

高雄市水利局說，因應氣候變遷，短時間強降雨發生頻率增加，今年市府首度編列1千萬元經費幫民眾建防水閘門，盼透過非工程手段，快速預防淹水情形降低民眾損失。

水利局指，防水閘門不限材質皆可獲補助，會依設置高度、寬度與地點有不同補助金額。若民眾要在1樓出入口設置，最多可獲2萬元補助，而地下室車道出入口最高也可補助4.2萬。每件申請案以2處為限。

水利局表示，補助計畫分3階段申請，第一階段優先補助對象為近4年內經社會局核發住屋淹水救助2次以上（於不同年度），須填妥相關資料於4月1日至30日內向建物所在地區公所提出申請。

第二階段資格為近4年內經社會局核發住屋淹水救助者，申請期間為6月1日至30日。目前第二階段已截止，共收到19件申請，累計金額約50.6萬元。