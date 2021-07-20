屏東崁頂焚化爐老來俏 脫胎換骨迎向下個20年

屏東縣啟用19年、縣內唯一的崁頂垃圾焚化廠，過去常因設備故障停爐，不僅評鑑常墊底，曾被審計室點名要求改善；契約廠商台糖公司4年前投入近3億元改善設備效能，委由專業團隊代操作後，繼107年、108年分獲自主改善最佳進步特別獎和甲等獎後，去年更獲優等獎；環保局長顏幸苑說，軟硬體提升和嚴格監管是脫胎換骨主因，年底20年約滿將依促參法委外經營，以相同高標準迎向下個20年。

斥資30億元興建的崁頂焚化廠，台糖公司19年前取得20年營運契約權，前幾年表現還不錯，但從8年前起，因機器設備老舊未更新，平均每年因維修停爐時間逾3000小時以上，廢棄物焚化處理量日漸降低，廢棄物去化露出危機，不僅營運績效在全台24座焚化廠中的環保署評鑑，不是倒數第1就是第2，審計室也提出糾正， 縣長潘孟安強烈要求台糖公司提出因應改善計畫。

環保局長顏幸苑說，台糖2017年投入近3億元經費啟動崁頂焚化廠效能整備，改善垃圾進料斗架橋、爐床作動不良、廢氣煙道嚴重漏氣、鍋爐管排及蒸發管排嚴重減薄、底渣集灰斗嚴重破損及固化設備故障等缺失，前年再引進專業技術服務團隊精進操作管理，環保局也進場督導控管廢棄物進場質量，各項運轉處理效能明顯提升，營運處理績效翻倍成長，猶如脫胎換骨。

她說，目前皆維持兩爐正常運轉，各項汙染排放無論自行檢測或外部抽測全符合規定，焚化底渣產生率14.7%為近5年來最低，爐管破管次數5次為近10年來最少，發電量和售電率達75.9%為近13年最佳，每日廢棄物處理量平均約850噸，已達到焚化廠設計處理量900噸的九成五以上，