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閩東語瀕臨消失 教學擬採「馬祖拼音方案」

中央社 / 連江縣20日電

馬祖使用的閩東語瀕臨消失，連江縣政府教育處表示，閩東語音變條例複雜，語言學者採「馬祖拼音方案」，用國語注音符號和羅馬字音標，課程生活化、簡單化是發展目標。

主要使用於馬祖地區的「閩東語」，將於111學年度列入中小學本土語文課程選項。

中國國民黨籍連江縣議員曹爾章上午在連江縣議會表示，語言呈現文化，攸關地方文化保存與馬祖歷史展現，須促成專業學者、工作者與在地人溝通，避免失去地區文化精髓與特殊性。

曹爾章說，母語教材受限拼音與地方島嶼生活運用隔閡，使居民與家長教子女有困難，未來在教授課程上要生活化，連江縣政府教育處需多關注納入課程後的發展。

教育處長陳冠人表示，目前由國家教育研究院、國立台南大學規劃課程教材，集結國家資源、語言專業，也邀馬祖教學工作者與地方文史專業人士等組委員會，未來將推動語言師資檢定，邀居民善用母語者為在地業師，協助母語教學發展。

陳冠人說，閩東語由專業團隊負責課程綱要程序，在地師資實際教學，希望口語符合生活運用，讓學生有學習動力及樂趣。

馬祖 語言

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