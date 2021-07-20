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金門福利 參戰自衛隊員110年秋節慰助金每人2萬

中央社 / 金門縣20日電

金門縣府今天表示，民國49年以前參戰自衛隊員110年秋節慰助金，即日起在各鄉鎮公所民政課受理申請，每人新台幣2萬元；縣府提醒33年以前出生符合規定者，9月7日以前申請。

104年12月8日，立法院三讀通過國軍退除役官兵輔導條例條文修正案，將參與49年6月17日到19日間的六一七、六一九砲戰的金馬自衛隊隊員，納入退除役官兵行列，享受政府的照顧。

推動這項修法的前金門籍立委楊應雄表示，發生在49年6月17日到19日間的六一七、六一九砲戰，共軍發射的砲彈量是47年八二三砲戰的5倍。

在金門縣政府編列預算下，2015年起，金門縣對六一九砲戰時滿16歲的金門縣自衛隊員發放三節慰助金。，每節2萬元，1年6萬元。當年參戰年滿16歲的自衛隊成員如今垂垂老矣，縣府民政處估計，目前人數約有5000人。

民政處今天提醒，33年以前在金門縣出生，符合「戶籍現設籍金門縣」、「領有國軍退除役官兵輔導委員會核發之參戰自衛隊員榮譽國民證」和「戰地政務終止前（81年11月7日）曾設籍金門縣累積滿10年」等條件者，自即日起可備齊相關申請文件，在9月7日下班前提出申請。

民政處指出，申請分為親自辦理、委託他人辦理或郵寄方式，向各鄉鎮公所民政課提出申請。郵寄者請在信封上註明「申請金門縣民國四十九年以前參戰自衛隊員110年秋節慰助金」。

民政處科長王志仁表示，若未及時在農曆秋節前14天申請者，將從下一節次111年春節起發放慰助金，請民眾注意，以免自身權益受損。

另外，民政處表示，這項慰助金完成初次申請後，符合資格者次節不用再申請，縣府將在每年春節、端節、秋節各核發慰助金2萬元；但如果有在各節前死亡、戶籍遷出、獲核定公費就養等情事者，縣府將撤銷發放資格，戶籍遷出並經撤銷發放資格者必須等到回遷後再重新申請。

金門 自衛隊 國軍

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