路燈不該成殺人工具 藍營議員：全面檢修高市路燈

昨日大雨襲擊高雄鳳山、苓雅、新興區多處淹水，甚至有人因漏電命危。高市鳳山區議員李雅靜批評「路燈成殺人工具」，並說，公務單位長期漠視電線老舊且裸露問題，應將維修孔蓋上鎖、上推至100公分以上，另設置漏電保護裝置。高市議會國民黨團公開譴責，治水破功，市政府應該進行檢討。

市議員李雅靜昨在意外發生後趕至現場，她說，多次要求工務單位重視路燈、燈桿等類電氣設備查修，包括路燈不亮及電氣設備電線裸露等問題，不料再三呼籲還是有憾事發生，若確定路燈燈桿漏電引發意外，市府應給予醫療費用及慰問金，另協助受傷民眾請求國賠。

即將進入颱風季，李雅靜建議，工務單位即刻全面檢測路燈、公園照明燈燈桿、公用電氣設備；應研議將維修孔蓋上鎖、維修孔上推至100公分以上，以免幼兒誤觸之危險，還要研議裝設漏電斷路器保護裝置。