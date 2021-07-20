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路燈不該成殺人工具 藍營議員：全面檢修高市路燈
昨日大雨襲擊高雄鳳山、苓雅、新興區多處淹水，甚至有人因漏電命危。高市鳳山區議員李雅靜批評「路燈成殺人工具」，並說，公務單位長期漠視電線老舊且裸露問題，應將維修孔蓋上鎖、上推至100公分以上，另設置漏電保護裝置。高市議會國民黨團公開譴責，治水破功，市政府應該進行檢討。
市議員李雅靜昨在意外發生後趕至現場，她說，多次要求工務單位重視路燈、燈桿等類電氣設備查修，包括路燈不亮及電氣設備電線裸露等問題，不料再三呼籲還是有憾事發生，若確定路燈燈桿漏電引發意外，市府應給予醫療費用及慰問金，另協助受傷民眾請求國賠。
即將進入颱風季，李雅靜建議，工務單位即刻全面檢測路燈、公園照明燈燈桿、公用電氣設備；應研議將維修孔蓋上鎖、維修孔上推至100公分以上，以免幼兒誤觸之危險，還要研議裝設漏電斷路器保護裝置。
國民黨團指出，陳其邁市長競選時將防汛、海綿城市作為重要政見，但一場大雨仍讓市民飽受水患所苦。總召童燕珍表示，過去民進黨都說，清淤防洪、基本設施維護是市政基本功，只是里長的工作，但目前高雄市政府連這些基本功都做不到，造成了市民的生命財產安全受到影響，高雄市政府不要辜負人民期待，要把「基本功」做好。
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