鐵工廠夫婦慨贈救護車 金門縣消防局添利器

在金門經營鐵工廠多年的吳長壽夫婦今天捐贈一輛救護車供金門縣消防局金城消防分隊使用；特別的是，車內附有電動擔架床取代傳統式擔架；因應疫情，更設置紫外線滅菌燈。

消防局表示，吳長壽夫婦事先了解消防人員需求，不惜重金訂購最新型車種，強化車輛警示作用、並改善醫療艙器耗材置放位置及空間，讓救護器材、耗材易於擺放、收納及取用。

值得一提的是，這次改用電動擔架床取代傳統式擔架，避免救護人員因長期執行腰部受傷。另外，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，特別在醫療艙設置紫外線滅菌燈，強化救護車感染管控，確保人員安全。

捐贈儀式上午在金城消防分隊前廣場舉行，吳長壽偕妻子林秀琴共同出席，金門縣長楊鎮浯接收下代表捐贈救護車的大鑰匙及救護車模型，並回贈感謝狀，進行救護車啟鑰、鳴笛程序。

楊鎮浯致詞表示，吳長壽夫婦捐贈的救護車滿載著正能量，並指示消防局善用這輛救護車，搶救更多寶貴生命。