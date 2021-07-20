高雄岡山捷運一階工程趕工 介壽陸橋8月雙向通車
高雄軌道建設持續推進，高雄市捷運局今天表示，捷運岡山路竹延伸線第一階段土建工程進度已達57.26%，其中涉及介壽陸橋的抬升工程也加快腳步，介壽陸橋預定8月底雙向通車。
捷運局表示，岡山捷運第一階段土建工程計畫長度約1.46公里，接續捷運紅線R24南岡山站尾軌跨越阿公店溪，沿線施作高架橋梁及RK1高架車站，截至今年6月底，工程進度已達57.26%，進入施工高峰期。
岡山捷運第一階段土建工程分為4部分：介壽陸橋抬升段（含路堤段）、跨溪橋段、高架橋段及車站段。
其中，介壽陸橋抬升段預定8月底開放雙向通車，在不影響雙向行車下，持續進行中央分隔島銜接及南側人行道施作。跨溪橋段預計7月底可完成鋼柱吊裝及定位。
而高架橋段的119支基樁已完成，持續進行基礎開挖及底板構築，並接續墩柱鋼筋綁紮施工。車站段共計65支基樁，還有6支基樁持續施作中。地下工程部分，也持續進行基礎深開挖作業。
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岡山路竹延伸線工程分為兩階段，第一階段土建工程持續推進；第二階段工程分成兩段，南路竹段基本設計已審核，預計年底發包施工；北路竹段涉及路竹省道拓寬，仍在環評、綜規等階段。
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