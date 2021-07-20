餐飲業為醫護送暖 屏東藥師購餐券送顧客

疫情衝擊百工百業影響，餐飲業更受嚴重影響，屏東市「小熊健康藥局」為感謝疫情期間對醫護人員送暖心餐食的餐飲業者，發起「餐飲挺醫護，小熊挺餐飲」活動，購買350份餐券贈送來藥局消費的顧客，盼民眾在疫情期間一起力挺餐飲業者。

全台5月中實施三級警戒，餐飲業者都必須暫停內用，只能提供外帶，許多店家只能咬牙撐著，但仍不斷捐贈餐飲支持第一線醫護人員，小熊健康藥局藥師陳俊說，為感謝這些餐飲業者，決定將部份營收購買餐券，邀請民眾一起用行動支持在地餐飲業者。

「防疫期間餐飲力挺第一線醫護人員，真的揪甘心！」陳俊嘉表示，這次活動結合在地5間餐飲業者，小熊健康藥局購買總價值約350份餐券，直接回饋給顧客，力挺屏東餐飲業者，希望他們能一起度過難關。

陳俊嘉說，這次活動與「Penny cafe」、「無二台菜概念館」、「何必問綠豆冰沙」、「鬍子先生手做咖哩專賣店」、「目黑拉麵」等店家共同合作，即日起只要來藥局消費滿99元就能獲得餐券一張，真的超划算。

他強調，小熊健康藥局除了分享在地美食，更要感謝餐飲業者推出許多優惠，免費提供點心給第一線醫護人員，他們在疫情中苦撐還不忘為醫護送暖，用正向的態度面對這次疫情，真的非常了不起。