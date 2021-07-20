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烟花颱風逼近 屏縣府：今年度防汛量能再提升

中央社 / 屏東縣20日電

中央氣象局今天預報烟花颱風可能增強為中度颱風，屏東縣政府表示，颱風汛期來臨前夕，縣府積極整備各項防汛措施，今年度已強化東港、佳冬等易淹水區排水量能。

縣府表示，在颱風汛期來臨前夕，縣府積極整備各項防汛措施，除了抽水站、抽水機外，並加強辦理綜合性防洪治水工作，今年度完成多項治水工程，可有效強化易淹水區的防汛排水量能。

今年度完成的治水工程有東港第一排水護岸改善工程、佳冬鄉塭仔抽水站防潮閘門治理工程、牡丹村桑園淨水廠旁野溪治理2期工程、屏東市A-A1幹線雨水下水道工程等，另也加速新園抽水站前池清淤改善作業，增加有效容積約4000立方公尺，已達提升蓄洪能力並削減洪峰流量。

水利處表示，縣府這幾年已逐年提升整體防汛量能，包括上游治理山坡地野溪、中下游整治河道區排及滯洪池，建構完整都市排水系統及落實防洪設施維護管理等，可有效改善縣境幾處防汛熱點豪雨易積淹水問題，並可提供轄內穩定及可彈性調度防洪排水效能。

在颱風來臨前夕，水利處籲請各鄉鎮市公所共同做好防汛整備，以緩解水患。

烟花颱風 屏東縣政府 治水

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