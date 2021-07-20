屏東農科加快數位化 招商不受疫情影響

屏東農業生物科技園區在COVID-19疫情期間，招商受疫情影響不大，農科表示，目前第2園區開放半年，已有4家廠商進駐，農科加快數位化腳步，持續健全產業聚落服務機能。

農科表示，園區擁有完善軟硬體投資環境及產業聚落優勢，受惠於農委會新農業等產業政策帶動的企業投資設廠熱潮，已成功引進107家農企業投資進駐，形成天然物、水產養殖、畜禽生技、農業資材、生技服務、農業設施等6大產業聚落，帶動新台幣114.11億元投資金額及2550人就業人口。

農科第1園區233公頃土地進駐率接近100%，農科指出，擴充區第2園區165公頃開放承租迄今約半年時間，獲得10餘家企業洽詢，已申請投資進駐的有4家。

身為台灣唯一以農業科技為主軸的產業園區，因應產業趨勢加快數位化提升，農科主任謝勝信表示，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情挑戰營運不停歇，持續健全產業聚落服務機能。

謝勝信表示，農科園區針對農業產業化、科技化及農企業設廠需求，已提供設廠單一行政窗口、保稅區賦稅優惠及一站式便捷進出口通關等服務，只要透過「農科園區廠商服務e網通」平台，即可快速辦理通關簽審、保稅業務、管制性貨品品質控管、水族生物進出口控管、電子帳冊等業務。

謝勝信說，今年農科將再規劃增加數位投資諮詢服務，即時公開可供出租土地、廠房訊息，以及投資設廠環境動態簡介，讓投資者不需要親臨現場就能詳實瞭解所有投資資訊，人員流動降低但營運不停歇。

為因應線上行銷趨勢，農科園區今年規劃參加「2021亞洲生技大展」及「2021亞太區農業技術展覽暨會議」2場重要商展，提供參展廠商與國外公司或無法親至展場的買家商業媒合的機會。

農科指出，「樂活在農科」臉書（Facebook）粉絲專頁已積極轉型呈現更多在地資訊、園區美景等生活化內容，未來也將結合進駐廠商的各項動態訊息，成為園區、廠商、在地居民及線上網友之間的數位交流平台。