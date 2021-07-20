官員宣導違反防疫規定？ 高市經發局：執行公務不算

因應微解封避免觀光漁市聚集過多人潮，高雄市府經發局會同警方前往興達港觀光漁市宣導，反遭民眾質疑為何官員可以不用保持社交距離，還能近距離交談。市府經發局表示，市府同仁為防疫人員，當天執行防疫及人流分流、討論相關防疫措施與督導作業，屬於防疫工作以及公務性質必要性活動，不受此限。

疫情趨緩後，興達港觀光漁市聚集過多人潮，市府一度勒令停業清消。上周末是微解封之後的第一個周末假期，市府經發局要求管委會在下午1點半開始實施人流管制，場內上限350人，場外則規畫單一入口，只能從大發路（興達刀鋪斜對面）進入，遊客須由尾端4處出口離開。

各單位人員手持大聲公，假日前往宣導與疏散人潮，事後遊客投訴媒體，質疑市府官員要求遊客與家人保持1.5公尺防疫距離，為何官員卻可以近距離交談與未保持社交距離，雙重標準。

經發局指出，根據CDC公告，除醫療、執行公務、維生等必要性活動，其餘非必要性活動，須維持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離；市府同仁是防疫人員，民眾反映內容，屬於公務執行範圍。