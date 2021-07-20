烟花颱風逼近 高雄防汛整備防釀災

烟花颱風逼近台灣，恐造成劇烈降雨，水利單位加強戒備，南水局整備各項設施，並因應水源濁度恐提高，研擬供水應變措施。高市水利局也排空滯洪池，布設抽水機、抽水站等待命。

烟花颱風生成，雖路徑變數仍大，但對可能帶來的雨勢，南水局近日要求所轄各水庫管理中心嚴加整備，辦理各項防汛整備及盤點作業；並與轄區內地方政府及河川局，維持橫向聯繫管道通暢，以利共同防災。

水利署副署長曹華平等人日前到阿公店水庫、曾文水庫及曾文南化聯通管工程視察防汛整備情形，確認南水局已完成各水庫土木設施、水工機械、監測、警報系統及備援電力設施安全檢查及測試工作，以確保設施於颱風期間正常運作。

此外，豪雨可能造成水源濁度飆高，南水局也研擬供水應變措施，除自來水公司各水廠將清水及配水池等蓄滿，也將適時啟動南化高屏聯通管、伏流水及抗旱新鑿水井等備援系統以穩定供水。

高雄市政府水利局近日也進行相關防疫整備工作，水利局表示，43座抽水站和133台移動式抽水機已完成整備和補充油料待命；區域排水部分，中小排水和雨水下水道箱涵會持續清疏，以利排水順暢。

水利局並指出，另15座滯洪池已完成排空，以因應狀況隨時滯洪，施工中的五甲尾滯洪池也可以先行滯洪。