高雄左營園道開放 3公共藝術添人文氣息

微解封期間，高雄再增散心好去處。高雄左營園道全長2.5公里，不僅有島式月台的文化資產、特殊樹種猢猻木之森林樹群，高雄市水利局更和交通部鐵道局合作，在園區廣場設置3處公共藝術，增添人文氣息。但市府提醒，民眾在戶外仍須落實戴口罩、維持社交距離等防疫原則。

高雄市水利局負責高雄左營園道工程，在蓮池潭自行車天橋往南至新莊一路間，嵌入不同主題廣場，不僅有「沉思森林」可體驗自然生態，民眾也能去「緬梔廣場」還能感受緬梔花（雞蛋花）的花香。

在舊城站出口的鐵道軌跡廣場，為車站站體、島式月台及鐵道交織地景3個重要節點所圍塑的廣場空間，島式月台旁的花台上，鐵道局設有「競速」與「庶民記憶」2處公共藝術，透過一動一靜的呈現方式創造出特殊的美感意象。

另一處公共藝術「內惟散步」座落於內惟車站旁的迎曦廣場，透過蛇與龍兩種生物的融合造型，帶出族群共存共榮的美麗願景。水利局利用鋪面幾何線條將公共藝術及主景樹融入其中，塑造多元使用的都市活動空間場域。

另外園道也有許多不同主題的廣場提供民眾放鬆休憩。像東門路口的「雙城廣場」，有雙城古道、城市光廊及眺望平台，除了能感受思古幽情，也可當作大型活動場域。「果貿廣場」提供周邊社區辦理不同展演或市集活動，結合旁邊大地遊戲場，讓孩子和大人都能尋得樂趣。