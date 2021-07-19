東港黑鮪魚今年盛產 微解封首周宅配詢問度增三成
疫情微解封首個周末，東港魚市場低迷買氣逐漸回溫，華僑觀光魚市場配合防疫，生意比三級警戒時回溫約三成，今年東港黑鮪魚盛產，尾數4373尾創13年新高，量大價格比去年還優惠，消費者詢問宅配黑鮪魚大增，東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，今年黑鮪魚汛在6月底結束，漁會管理「黑鮪魚專賣區」15家承銷商電話現仍提供宅配服務，消費者可至漁會官網首頁查詢洽購。
東港魚市場統計，截至目前為止黑鮪魚捕獲4373尾，創下自民國97年起近13年來新高，累計批發均價每公斤730到250元，與去年同期相比多出1463尾，今年受疫情三級警戒，批發平均價減少17%，幸仰賴國內水產業者低溫保鮮技術成熟，加上黑鮪魚原本總量管制，市場品質口碑好，零售市場即使部分有優惠促銷價格，但仍屬正常市場行情。
東港區漁會總幹事鄭鈺宸強調，並無近日來媒體報導價格大崩盤每公斤2000狂跌到140的情事。黑鮪魚市場行情價格，鄭鈺宸說，取黑鮪生產季期前、中、後期各別累計平均價，並非如媒體僅取魚汛期「單日平均價」，如此數據會失準影響客觀性，易造成消費者誤解，批發價、零售價原本就不同，批發價是整尾魚的平均價格，零售價依不同的分切部位、肉質高低，加上冷凍倉儲人事管銷等費用定價。
鄭鈺宸說，魚貨承銷商批發購入整尾以公斤計價的黑鮪，會依腹部、背肉、尾肉、頭、下巴等不同部位分切保鮮販售，而若起鈎活魚肉質好、油脂多的價格會高些，到了消費端小型零售市場再以台斤兩計價。
鄭鈺宸說，微解封後消費者有宅配黑鮪魚肉選購需求，黑鮪魚屬高級魚貨，價格不菲，購買時應多訪價、詢價才不致吃虧，大致上分切部位，依價格高低分為黑鮪下巴肉（金三角）、上腹肉、中腹肉、下腹肉、皮油肉、背肉（刺身），可直接和今年漁會輔導品質安全有保障的「黑鮪魚專賣區」十五家魚貨承銷商訂購宅配。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言