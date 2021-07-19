屏東微解封首週 東港華僑市場黑鮪魚買氣回溫3成

疫情微解封首個週末，東港魚市場低迷買氣逐漸回溫，東港區漁會表示，華僑魚市場生意比3級警戒時回溫約3成左右。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，今年黑鮪魚汛期6月底結束，尾數4373尾創13年新高，與去年同期比多出1463尾，因量大價格比去年還優惠，悶壞的消費者詢問度大增。

鄭鈺宸表示，今年黑鮪魚累計批發均價每公斤新台幣250元至730元，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒影響，批發平均價較去年減少17%左右，最近有媒體報導價格大崩盤，每公斤從2000元狂跌到140元，並非事實。

鄭鈺宸說明，黑鮪生產季期前、中、後期的價格不同，通常越到後期，價格越低，批發價是整尾魚的平均價格，以公斤計，零售價則會依不同的分切部位、肉質高低保鮮販售，如果起鈎是活魚，肉質好、油脂多，價格會高些，到了消費端小型零售市場再以台斤兩計價。

鄭鈺宸說，幸賴國內水產業者低溫保鮮技術成熟，東港黑鮪魚市場品質口碑好，在零售市場即使部分有優惠促銷價格，但仍屬正常市場行情。

她說，東港華僑魚市場在3級警戒期間，買氣低迷，微解封首週末，買氣回溫，生意比3級警戒時回溫約3成左右。

鄭鈺宸表示，許多消費者有宅配黑鮪魚肉選購需求，漁會管理的「黑鮪魚專賣區」共15家承銷商，目前仍持續提供宅配服務，消費者可至漁會官網首頁自行查詢洽購。