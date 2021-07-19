高市國小教職員工20日分流接種疫苗 就地施打減少移動

高雄市7月20、21日為國小教職員工施打疫苗，在高雄展覽館等四個接種站採分時分流方式，預計施打人數1萬5千人。教育局長謝文斌呼籲接種疫苗的教職員工，依時定點到場施打減少群聚。

謝文斌表示，高雄市國小教職員工施打疫苗時間為20、21日上午8點半到11點半，下午2點至5點。四個接種站分別在高雄展覽館、巨蛋體育館與岡山農工、美濃國中體育館。另希望學校能就地施打，減少移動，岡山農工增加半天至22日上午11時30分，美濃國中21日開放至上午11點半，並請接種疫苗國小教職員工攜帶身分證、健保卡、意願書等。

謝文斌提醒已造冊施打的國小教職員工，明起2天能依時定點到場施打，分流、分時，減少群聚並加速完成施打。

市長陳其邁強調重視教育人員健康安全，未來解封後，能讓校園師生有一個安全與安心的就學環境。為了照顧市民，設籍高雄市的外縣市國小教職員，若此次無列冊於高雄市接種疫苗名單者，如能出具服務證明或是其他方式，可以證明是其他縣市列冊合格名單者，也可前往四大接種站施打疫苗。

教育局表示，另外國中、高中教職員工的接種，教育局積極與教育部聯繫，一旦核定後，將會快速安排接種。外縣市教育人員登記於高雄施打疫苗地點與時段通知可查詢https://bulletin.kh.edu.tw/view.php?sn=B110004749，相關分區分流資訊可查詢https://bulletin.kh.edu.tw/view.php?sn=B110004800。