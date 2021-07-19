快訊

涉掏空1.5億被黃茂雄告 黃育仁：難道邱純枝也是共犯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市國小教職員工20日分流接種疫苗 就地施打減少移動

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市教育局長謝文斌（右）呼籲接種疫苗的教職員工，依時定點到場施打減少群聚。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局長謝文斌（右）呼籲接種疫苗的教職員工，依時定點到場施打減少群聚。圖／高雄市教育局提供

高雄市7月20、21日為國小教職員工施打疫苗，在高雄展覽館等四個接種站採分時分流方式，預計施打人數1萬5千人。教育局長謝文斌呼籲接種疫苗的教職員工，依時定點到場施打減少群聚。

謝文斌表示，高雄市國小教職員工施打疫苗時間為20、21日上午8點半到11點半，下午2點至5點。四個接種站分別在高雄展覽館、巨蛋體育館與岡山農工、美濃國中體育館。另希望學校能就地施打，減少移動，岡山農工增加半天至22日上午11時30分，美濃國中21日開放至上午11點半，並請接種疫苗國小教職員工攜帶身分證、健保卡、意願書等。

謝文斌提醒已造冊施打的國小教職員工，明起2天能依時定點到場施打，分流、分時，減少群聚並加速完成施打。

市長陳其邁強調重視教育人員健康安全，未來解封後，能讓校園師生有一個安全與安心的就學環境。為了照顧市民，設籍高雄市的外縣市國小教職員，若此次無列冊於高雄市接種疫苗名單者，如能出具服務證明或是其他方式，可以證明是其他縣市列冊合格名單者，也可前往四大接種站施打疫苗。

教育局表示，另外國中、高中教職員工的接種，教育局積極與教育部聯繫，一旦核定後，將會快速安排接種。外縣市教育人員登記於高雄施打疫苗地點與時段通知可查詢https://bulletin.kh.edu.tw/view.php?sn=B110004749，相關分區分流資訊可查詢https://bulletin.kh.edu.tw/view.php?sn=B110004800

疫苗 高雄市 教育局

延伸閱讀

14萬國小教職員開打疫苗 拚28日前普打AZ第一劑

南投學前、國小教職員工20日開打疫苗 國中再等等

補習班教職員工打疫苗今起造冊 補教：期待已久

相關新聞

高市國小教職員工20日分流接種疫苗 就地施打減少移動

高雄市7月20、21日為國小教職員工施打疫苗，在高雄展覽館等四個接種站採分時分流方式，預計施打人數1萬5千人。教育局長謝...

高雄有望解封？ 陳其邁：各局處都在準備

中央鬆口7月26日解封有望，民眾既期待又怕受傷害，各縣市都在為解封開放做前置準備。高雄市長陳其邁說，「積極管理、有效開放...

屏東鼓勵藝文團隊創作藝文紓困徵件入選 總獎金1百萬元

鼓勵屏東縣藝文表演工作者在疫情期間累積創作動能，屏東縣政府推出「藝文紓困徵件計畫」，收到近百件作品及影片，經評審入選28...

府會有共識！澎湖擬發千元振興禮金 縣民可望再領小紅包

澎湖今年受新冠肺炎疫情影響，澎湖國際海上花火節及秋冬多場大型活動先後停辦，澎湖縣議會議長劉陳昭玲今建議縣府比照去年，普發...

陳其邁：7月26日解封有望 但這件事暫時回不去

高雄連18天加零，目前三級警戒到7月26日，高雄市長陳其邁說，樂觀看待能降級，但許多生活模式也必須調整，搭配公共衛生手段...

高雄小黃司機如置身烤箱 市議員籲裝遮陽設備

酷暑將至，高雄市議員林于凱發文替計程車司機請命，稱高雄車站旁的排班司機們在烈日曝曬下無遮蔽處可躲，為省錢也只能在車內搧著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。