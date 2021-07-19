屏東鼓勵藝文團隊創作藝文紓困徵件入選 總獎金1百萬元

鼓勵屏東縣藝文表演工作者在疫情期間累積創作動能，屏東縣政府推出「藝文紓困徵件計畫」，收到近百件作品及影片，經評審入選28件，金額從1萬元至10萬元不等，總獎金共100萬元，獲選影片將在屏東藝遊YouTube平台發表。

文化處表示，此項徵件包含編創計畫、居家劇場、經典影片再現三個主題，一個多月的收件，投件數高達99件，以編創計畫最為踴躍，共42件報名，作品充份融入屏東在地元素，有原住民音樂、客家文化、恆春風情等，展現多元的創作靈感。

「斜槓青年創作體」入選作品《你欲泅去佗位？》兒童劇本編創計畫，試圖創作出以兒童視角的戲劇文本，提出屬於孩童的而非大人的觀點。團長朱怡文說，希望這齣劇明年可以巡迴演出，帶給孩童從戲劇體驗中展開想像力的冒險之旅。

藝術工作者梁允睿獲選作品《人生就醬》，以百年歷史的製醬店為故事開端，這齣不只是獨角音樂劇，也設計成密室遊戲般，試圖創造觀眾與表演者的沈浸體驗。期望疫情解封後，觀眾能進到劇場，感受劇場觀戲的魅力。

居家劇場影片部分，表演者以居家日常作為發想，將創意與生活連結，或透過舞蹈、音樂表演線上分享「疫與藝」，藝文工作者跳脫現場表演的舞台，運用數位化方式和觀眾互動。