高雄小黃司機如置身烤箱 市議員籲裝遮陽設備

酷暑將至，高雄市議員林于凱發文替計程車司機請命，稱高雄車站旁的排班司機們在烈日曝曬下無遮蔽處可躲，為省錢也只能在車內搧著扇子，猶如身處烤箱，希望能有遮陽設備，打造對司機友善的環境。鐵道局南工處表示，未來車站完工後，小黃排班站也會地下化，但若司機們在過渡期有遮陽需求，會再和市府研討。

市議員林于凱指出，今年3月就曾向市府反映，高雄火車站旁站西路的計程車排班站無遮蔽處，疫情衝擊下司機們空等的時間又很長，高溫讓車內都變成烤箱，有如酷刑。近期愈來愈炎熱，卻不見市府有動作，希望能盡快和鐵道局協調。他說，雖然是臨時性排班站，之後變動性大，但在過渡期仍需要體恤司機，蓋在何處、要用何種工法等都能再討論，盼打造一個對司機、市民友善的環境。

交通部鐵道局南部工程處表示，目前站西路的排班站是臨時性地點，等2024年車站整體完工後，就會將計程車排班站地下化。近期會赴排班站會勘並詢問司機們意見，全盤考量遮陽設備對市容的影響、是否有工程後遺症等，若大家們都有共識願意設置，會再和高雄市政府研討。

交通局則表示，之前針對民眾反映站西路人行道無遮陽設備，也有請台鐵評估是否需要裝設。

在高雄車站跑了5、6年的司機陳大哥說，當然有遮陽設備最好，目前就多忍耐。這裡毫無遮蔽物，平時為省電都忍著高溫不開冷氣，有些人也會下車透氣順便活動筋骨，真的受不了才會開冷氣奢侈一下。