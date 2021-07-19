小排蜂入侵高雄鬧區民宅 上半年逾600件摘巢通報

高市農業局近年發現一種又稱小排蜂的小蜜蜂在市區住家築巢越來越多，這種蜜蜂3天內就能築一個巢。高市上半年就已接獲628件蜂巢通報，幸評估對國內原生種威脅性小。

高雄市政府農業局副局長鄭清福今天上午接受媒體聯訪表示，這種小蜜蜂又叫小排蜂，顧名思義體積非常小，大概僅有1元硬幣大，蜂巢結構也較薄。一般而言，小排蜂3天內就能築成一個蜂巢。目前市府已編列預算委託民間業者辦理摘除，若民眾發現家中有小排蜂蜂巢不需緊張，只要打1999專線，就會有專人前來摘除。

鄭清福指出，農業局分析近2年民眾通報蜂巢狀況，去年4838件中有742件為小排蜂通報，占整體15%；今年截至6月底止的978件通報中有628件小排蜂通報案，比例約占64%，顯示小排蜂族群有增多的趨勢。

農業局與防檢局及國內蜂類專家自民國106年10月起持續追蹤高雄小排蜂動態，目前已知較常於住家環境附近築巢，都會區也常有民眾在圍牆邊或陽台等位置隱蔽處發現小排蜂巢，目前摘除的蜂巢持續委託蜂類專家檢驗，皆未發現蜂類寄生病原，經評估對國內原生蜂種威脅性小。

農業局說明，學名「Apis florea」的小排蜂是分布在南亞和東南亞的小型野蜜蜂之一，是蜜蜂屬最原始的存活物種。其蜂巢建立在灌木或小喬木枝條上，中等蜂巢尺寸約20公分，頂端固著包裹於樹枝或桿狀物，蜂群數量由數百隻至上萬隻不等。

農業局也呼籲，小排蜂對外界侵擾較敏感，接近蜂巢易引發蜂群攻擊或逃蜂行為，大部分的人遭小排蜂螫刺後，會引發患部紅腫或搔癢感，這類症狀可在約數小時內緩解；少數人可能產生過敏反應或毒性反應，需儘速就醫。民眾一旦發現小排蜂築巢，也可撥打1999由農業局派專人移除，以保安全。