澎湖府會共識 將普發千元消費金活絡疫情後經濟

國內疫情趨緩，澎湖縣議會議長劉陳昭玲今天指出，建議縣政府比照去年方式普發澎湖縣民振興消費禮金新台幣1000元，方案獲得澎湖縣長賴峰偉、立委楊曜共識，以促進地方內需及活絡經濟。

劉陳昭玲表示，今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒延長，地方各行各業蕭條景象，民生用品價格持續上漲，提議縣政府比照去年發放振興消費禮金方式，每人普發1000元，活絡地方經濟。

賴峰偉對此指出，疫情期間，感謝地方為抗疫防疫工作的配合，一起守護澎湖；普發每名縣民振興消費禮金1000元是擴大地方內需及振興澎湖地方總體經濟的選項，縣府將在年底前會提出方案。

民進黨籍立委楊曜表示，疫情高峰期以防疫為主，但在疫情趨緩後，振興地方經濟甚為重要，只要是對縣民有利，普發1000元，樂觀其成，期待縣府縝密規劃上路。

另外，劉陳昭玲、賴峰偉與楊曜等人利用假日對於疫苗接種進行研商，並感謝楊曜爭取2萬1000劑AZ疫苗，其中首批5500劑到位後，擴大接種至18歲年齡層以上，大幅提高接種涵蓋率。

澎湖縣政府表示，將視疫苗數量及疫情發展，全力再爭取更多疫苗，早日達到群體免疫功效。

因應COVID-19疫情衝擊，澎湖縣政府為促進地方內需經濟，去年7月8日起首發振興消費禮金，每名縣民500元。