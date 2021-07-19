彌陀海岸光廊微解封首假日湧人潮 週末加強管制
微解封後，高雄彌陀漁港「海岸光廊」假日吸引近200人到訪，引發防疫疑慮。高雄市海洋局今天指出，將強化警示設施，週末會與警方加派人力到場管制。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒，13日起微解封，高雄市尚未開放水域活動，但不少民眾已等不及去海邊吹風、散步，彌陀漁港的「海岸光廊」景點昨天傍晚湧現人潮，還有家長帶小孩戲水、攤販違規擺攤。
高雄市海洋局主任秘書薛博元對此表示，彌陀漁港「海岸光廊」平日人潮較稀疏，13日微解封後，民眾陸續外出；「海岸光廊」17日、18日湧入人潮，當天下午4時、5時許更湧入約150人到200人。
薛博元說，海洋局、警察局當時派員稽查民眾是否遵守戴口罩等防疫措施，但並未發現有民眾未戴口罩；昨天傍晚人多時，海洋局有派員宣導保持社交距離，並勸導民眾盡速離開，不要駐足太久。
薛博元指出，彌陀漁港「海岸光廊」出現民眾戲沙、踏水，海洋局將強化警示設施，週末會與警察局加派人力進行現場管制，維護防疫規定。
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