牡丹灣Villa群聚案 屏縣：仍在調查勿政治聯想

屏縣牡丹灣Villa於13日發生餐廳群聚，由於請辭獲准的行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞當天有住宿，是否群聚縣府還在調查；縣府今天表示，請外界不要做過度的政治聯想。

目前屏東縣政府的調查中，陳政聞13日當晚有住宿，但有沒有餐廳群聚，縣府表示，還在調查。

由於有媒體報導縣府受到施壓，縣府發聲明指出，縣府14日接獲民眾檢舉的第一時間就受理並舉發，請外界不要任意揣測，做過度的政治聯想，甚至攻擊。

縣府表示，1999專線14日接獲民眾檢舉，指稱13日晚上有10多人在牡丹灣Villa餐廳群聚，錄案後通知交通旅遊處處理，15日稽查人員就到牡丹灣Villa餐廳，對業者進行訪談調查，當天蔡姓經理坦承有管理上的疏失，讓熟客借用餐廳聚會用餐，並堅稱餐廳沒裝監視器。

縣府表示，15日業者只交出訂房名單，經縣府一再催促，才在16日下午5時由蔡姓經理將入住名單送到縣府，在業者簽名的調查報告中，業者稱10多人有人在1樓餐廳用餐，也有人在2樓餐廳用餐，過程中進進出出，縣府必須就這一部分進行入住者的訪談，以釐清事實。

縣府指出，16日縣府依據業者陳述，依違反傳染病防治法予以舉發，當天發出公文到衛生局，17日衛生局決行，裁罰業者新台幣6萬元。

縣府重申，從接獲檢舉的第一時間就錄案，交相關單位處理，也立刻稽查舉發，請外界不要在未經求證情況下，任意污衊縣府公務人員的努力，這個案子不會因為涉及任何人、任何狀況就特別辦或不辦，一定會持續依法查辦，如有違法也一定會開罰。