影／夜半飄惡臭屏東縣環保局稽查 兩家化製廠異味超標

屏東縣長治鄉繁華地區從本月12日起接連異味惡臭傳出，環保局接獲數件民眾陳情案，直指長治鄉化製廠散發嚴重異味，環保局成立專案稽查，12日起連7天駐廠稽查到凌晨，針對化製廠周界、排放管道與廢水採樣。環保局指出，採樣監測發現兩家化製廠周界異味超標，待之後取得檢測報告，將依環保法令規定裁罰，若後續未配合，不排除按日連續處罰或勒令業者停工改善。

屏東縣環保局指出，12日接獲民眾陳情至15日確實異味嚴重，縣府稽查、輔導後，16、17日有改善，化製廠周界仍有些微異味，但村莊內包括台24縣、中山路附近已無異味，稽查人員實地訪問村莊民眾，民眾均表示有改善。

環保局指出，12日至15日間採樣檢測已有2家化製廠周界異味超標，之後取得檢測報告後，將依環保法令規定進行裁罰，若後續仍未配合改善者，將不排除按日連續處罰或勒令業者停工改善。

環保局指出，除日夜強力稽查，稽查科晚間駐廠輔導業者，提升空汙設備異味去除效率的操作方式、加強成品倉儲區異味逸散防制措施、蒸煮異味收集、汙水處理設施異味改善等。為提供業者明確改善目標，今召集各家化製廠負責人及環保專責人員至環保局檢討各廠應配合改善的項目，並要求並督促業者落實執行。