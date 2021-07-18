高雄彌陀漁港秘境現戲水人潮 員警、海洋局趕不完

微解封首個周日，高雄市政府雖未開放水域活動，彌陀漁港私房景點「海岸光廊」傍晚出現許多家長帶小孩外出玩水、釣魚人潮，附近民眾表示，自13日微解封陸續出現人潮，這兩天周末更是有上百人到此戲水，岡山警分局彌陀派出所員警及主管機關高雄市海洋局人員勸導後又陸續有人來。

記者實地觀察，彌陀漁港人潮多是家長帶小孩來玩，即使遊樂器材以封鎖線封閉，但有家長直接拆除封鎖線，讓小孩上去玩，人潮也吸引攤販違法擺攤，有民眾買了食物，直接在海岸旁的椅子脫口罩飲食，有小孩在禁止下水的水域戲水，家長僅在岸邊看著。

來自三民區的蘇姓婦人今天與兒子、媳婦、孫子駕車到彌陀漁港玩沙、戲水，蘇婦表示，疫情期間小朋友在家關不住，家人又不讓小朋友玩手機，只能趁傍晚不那麼熱來海邊吹吹海風，他們昨天到旗津、今天到彌陀漁港，蘇婦認為，岸邊通風環境下，不擔心有群聚風險。

高雄市海洋局表示，微解封後民眾選擇到海岸邊走走，海洋局近幾日每天派員定時到前鎮漁港、蚵仔寮漁港、彌陀漁港進行勸導，昨蚵仔寮沙灘傳有民眾違規脫口罩戲水，因屬軍方基地，今天軍方已封鎖該海域，海洋局也派員加強巡邏。