高覆蓋率是醫護當奴換來？ 高市衛生局澄清需科學量測

台灣醫事行動聯盟今天批「高雄市高疫苗覆蓋率是醫護當奴換來的！」背後是許多醫護的心酸，衛生局人員對待醫護像是對待奴工，拿個碼表在旁邊催醫師，可以團體衛教卻仍個別衛教，才是低效率。高雄市衛生局澄清，疫苗接種規畫需要科學的量測，絕非不友善的計時催促，7月16日已取消團體衛教，可因地制宜。

高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，在目前作業裡面，團體衛教在之前就一直持續都有，只是在個別場地限制、或者是調整的狀況下，會因地制宜。7月16日已在社群再度下達敘明，請各位院長傳達所屬，即日起社區接種站取消個別衛教，改以團體衛教，除了衛教單張之外，並請準備擴音現場方便說明。過去這幾天，在團體衛教也有一些狀況，執行面上是採取因地制宜，與團隊有些討論和磨合。

潘炤穎表示，關於按碼表的事情，衛生局在這裡澄清，絕對不是催促現場工作人員進行衛教，這是很大的誤會。因為場站裡面，現在接種者的年齡層逐漸下降，宇美町式的打法速度是不是嫌太慢，也根據政院預約系統在系統建置上，要在每個小時內填入容量預估，所以會依據現場狀況，也依據醫護人員的建議，去調整現場的打法。

潘炤穎說明，目前大部分是調整成跑站式的方式接種，對這樣的規畫我們必須有一些依據，包括各個場站、各個節點，要有科學的量測工具，計時便是其中的一個，當然還有流程的簡化或是單張的簡化，這是一個整體的規畫，這樣的規劃是為了讓整個流程更加的順利，讓醫護的效率更加的提升，也讓醫護更加的輕鬆，絕對不是如聯盟所指的不友善的計時催促方式，這是子虛烏有。

衛生局長黃志中表示，透過各種有效的個別或團體衛教，提供民眾在施打完疫苗後，協助自我健康照護。

市長陳其邁表示，對高雄市來講，疫苗施打是現階段最重要的一環，所以每個疫苗的施打如果沒有環環相扣，就會碰到塞車的狀況，塞車就可能意味著有群聚的現象。市府會根據醫護人員的建議，根據防疫人員現場的觀察，還有根據市民朋友的反應，來做滾動式的檢討，跟所有的醫護朋友說辛苦了，謝謝你們。