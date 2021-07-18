海外音樂家發起音樂明信片 向台灣醫護人員致敬

一群旅居海外青年音樂家，深感在疫情期間，醫護人員們第一線抗疫的辛苦，他們用音樂為醫護人員們加油打氣，14名音樂家演奏「野玫瑰」，拍攝剪輯後製「十四張音樂明信片飄洋過海，獻給台灣所有的醫護人員」影片。他們說，「身在異鄉、心繫家鄉，14張飛越數千公里的明信片，飄洋過海致敬台灣辛苦的醫護人員」。

這群旅居海外青年音樂家14人，活動發起人、美國聖路易交響樂團第一小提琴手的黃薏蓉，與活動召集人、美國紐約大都會歌劇院中提琴助理團員鄭恩麒。黃薏蓉說，今年5月台灣疫情爆發，看到醫護人員在前線忙進忙出，「藉由音樂力量給醫護人員加油打氣」。

兩人號召身旁的青年音樂家們參與，14名音樂家分散在各地，台灣、美國、德國、法國、英國與奧地利，來自桃園的黃薏蓉說，聯絡音樂家最不容易，大家橫跨7、8個不同時區，不同的生活時間要保持聯絡，前置作業花較多時間。

「科技影音方式凝聚大家向心力」黃薏蓉說，透過音樂明信片方式，將大家合力演奏野玫瑰影片剪輯，影片畫面左上方的數字，是音樂家所在國家居住城市的郵遞區號，郵票則是當地特色郵票。影片呈現頗具巧思。

來自高雄的鄭恩麒說，「野玫瑰」曲目大家耳熟能詳，醫護人員在前線防疫，如同野玫瑰的形象堅韌不摧。影片的後製剪接相當不容易，感謝幕後協助的專業團隊。

旅居德國、德國法蘭克福廣播交響樂團低音提琴實習團員邱苡軒，她與先生小提琴家李思緯也受邀演出。邱苡軒說，醫護人員在艱難時刻，守住崗位，保護大家，「藉由音樂的語言帶給他們力量」。邱苡軒來自屏東，她的姐姐是護理師，更能理解護理師的日常，需要大家給他們少一點指責，多些打氣與鼓勵。

14張明信片，除了音樂家的演奏外，影片尾聲，有三段新詩「夏至疫鄉」，黃薏蓉說，她特別請高中的國文老師戴曉蘋創作新詩，向台灣醫護人員致敬「致台灣奮戰不屈的玫瑰鬥士」。

參與演出的14位音樂家簡介：黃薏蓉（美國聖路易交響樂團第一小提琴手）、鄭恩麒（美國紐約大都會歌劇院中提琴助理團員）、李哲藝（臺灣灣聲樂團音樂總監）、許軒豪（前Zora 弦樂四重奏第二小提琴手）、蔡寧謙（Michael Hill 國際小提琴大賽亞軍及室內樂特獎）、張湲雯（德國斯圖加特歌劇院國家交響樂團小提琴手）、李思緯（法國 Les Dissonance 樂團小提琴團員）、黃斯晨（美國紐約）、賴亭儒（英國倫敦愛樂樂團中提琴團員）、林維洋（NACMS 新亞室內樂協會創辦人）、李建樺（臺灣灣聲樂團大提琴助理首席）、蔡幸涵（法國巴黎歌劇院大提琴終身職團員）、鍾慶蓉（德國紐倫堡歌劇院駐院樂團大提琴團員）、邱苡軒（德國法蘭克福廣播交響樂團低音提琴實習團員）。

「14張音樂明信片飄洋過海，獻給台灣所有的醫護人員」影片：https://www.youtube.com/watch?v=AaPjzLbrClg