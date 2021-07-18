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木瓜產量大、品質佳 美濃16班獲產銷履歷達人

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市美濃區果樹產銷第16班的木瓜因產量大、品質佳榮獲今年產銷履歷達人。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區果樹產銷第16班的木瓜因產量大、品質佳榮獲今年產銷履歷達人。記者陳玫伶／攝影

農委會日前公告「2021年產銷履歷達人」名單，高雄市美濃區果樹產銷第16班的木瓜因產量大、品質佳獲得評審一致肯定，美濃區農會推廣部主任鍾雅倫表示，第16班總種植面積約30公頃，為美濃最大宗，因氣候、特殊沙質土及位於荖濃溪中上游的水質，讓這裡的木瓜香氣、甜度特別高。

鍾雅倫表示，今年產銷履歷達人共有110組參賽，評審經初選、複選出15個名額，美濃果樹產銷第16班能獲獎，對農民是很大的肯定，因產銷履歷驗證須從環境、水質、土壤及用藥安全一一把關，農民透過第三方驗證與消費者對話，是對消費者的承諾及保障，也讓各大通路願意與品質好的農民合作。

鍾雅倫說，第16班的木瓜目前與北部大型廠商福和生鮮農產公司等通路合作，在全聯等各大賣場看到的產銷履歷木瓜幾乎都來自16班，且16班農民多為中壯年，善用產銷履歷，每顆木瓜都認真貼上產履標章，數量大、品質好，即使送往北農第一市場拍賣，價格也會比外面的木瓜高一點。

第16班班長曾文秋表示，能獲獎是全班的努力，16班種植的木瓜為台農二號，得天獨厚的砂質土排水佳、水質也好，讓種出來的木瓜香氣與他們小時候吃的不同，甜度可達13度以上，消費者只要買了他們的木瓜就會持續購買，今年4、5月由農會舉辦的木瓜甜度比賽也是由16班獲得冠軍。

曾文秋表示，感謝美濃區農會協助牽線，讓16班的木瓜長期與上游廠商合作，木瓜能以更好的價格售出，目前市場拍賣價每公斤介於50元至80元上下，每年都能有固定交易量，加上農會大力推廣，不會出現滯銷狀況，今年獲得產銷履歷達人後，已增加2組訂單。

高雄市美濃區果樹產銷第16班的木瓜因產量大、品質佳榮獲今年產銷履歷達人，農民開心與紅榜合影。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區果樹產銷第16班的木瓜因產量大、品質佳榮獲今年產銷履歷達人，農民開心與紅榜合影。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區果樹產銷第16班的木瓜與上游廠商合作，也有部分運往北農第一市場拍賣。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區果樹產銷第16班的木瓜與上游廠商合作，也有部分運往北農第一市場拍賣。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區果樹產銷第16班的木瓜因產量大、品質佳榮獲今年產銷履歷達人。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區果樹產銷第16班的木瓜因產量大、品質佳榮獲今年產銷履歷達人。記者陳玫伶／攝影

履歷 美濃 農民

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