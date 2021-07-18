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驚傳跨國混打3劑不同疫苗 台大醫分析可能有這3漏洞

微解封首個週末假日 高雄景區、百貨人潮回升

中央社 / 高雄18日電

疫情3級警戒微解封首個週末假日，高雄澄清湖風景區昨湧入3800多人創微解封以來人數新高，今天上午已達2289人；百貨公司也湧現人潮，部分餐廳更是大排長龍。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全國3級警戒至26日，但13日起微解封，鬆綁部分管制措施和場域；微解封後，高雄市不少景區、百貨陸續湧現人潮。

自來水公司第七區管理處表示，高雄澄清湖風景區13日重新開放後，每天約2000多人入園，昨天週六是微解封首個週末假日，共湧入約3800多人，創下微解封以來新高；今天截至上午10時45分已有2289人入園，人數跟昨天差不多。

澄清湖風景區腹地廣大，可容納約7000人，並有汽車位約300格、機車位約250格，微解封後採總量管制，人、車數若達4成，即管制進入。自來水公司第七區管理處表示，微解封後出來透氣、運動的人多，但截至目前均未達到4成管制門檻。

高雄百貨週末也湧現人潮，漢神巨蛋購物廣場12日前營業時間從中午12時到晚上8時，13日微解封後改由中午12時營業到晚上9時；昨天週六人潮明顯增多，尤其傍晚用餐時間，美食街幾乎人擠人，鼎泰豐等部分知名餐廳更是大排長龍。

漢神巨蛋購物廣場表示，昨天人潮確實有回溫，但還未回復到疫情爆發前的週末假日榮景。目前人潮多集中在美食街樓層，其他樓層人數還不如以往假日多。

旗津景區人數也略有回升，不過跟疫情5月中旬爆發前相比，仍少很多。根據高雄市輪船公司統計，疫情爆發前，旗津往返鼓山渡輪平日一天約1萬6000多人次到1萬8000多人次，假日平均約2萬多人。

但疫情爆發，高雄市輪船公司表示，3級警戒後，旗津往返鼓山渡輪平日一天僅剩約5000多人次，昨天週六約6000多人，僅小幅增加1000多人。

微解封 疫情 澄清湖

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