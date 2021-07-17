澎湖再爭取到2.1萬劑AZ 開放18歲以上、外籍移工預約

澎湖縣政府今天公告，經縣長賴峰偉、立委楊曜、澎湖縣議長劉陳昭玲等人協助爭取疫苗，日前再向中央爭取到2萬1000劑AZ疫苗，開放18歲以上民眾、外籍移工向各衛生所、合約醫療院所預約登記施打，民眾也可至「公費疫苗預約平台」意願登記。

澎湖縣府表示，為盡速達成澎湖群體免疫力，各民意代表努力向中央爭取疫苗，這次再爭取到2萬1000劑AZ疫苗，其中第一批5500劑疫苗已於昨天抵達澎湖，縣府為鼓勵民眾施打，開放18歲以上民眾向三總澎湖分院、部立澎湖醫院、惠民醫院、11家衛生所、9家合約院所預約登記施打。

民眾可採2種方式預約，一為沿用造冊方式，由民眾直接向衛生所、合約醫療院所預約施打；二為至「公費疫苗預約平台」進行意願登記，並在收到簡訊後進行預約，民眾可在平台選擇疫苗廠牌，但未來四周中央只配發AZ疫苗，莫德納疫苗因全國需求者眾多，不易在短期內施打。