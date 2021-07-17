高雄興達漁市今入場4000人 動線規畫佳未群聚

微解封首假日，高雄興達觀光漁市上周因大量遊客湧入，今天設置排隊人、車流動線，並暫時管制附近大發路、濱海路及民有路車道，總計有4000多人入場，排隊遊客平均10至15分鐘就可入場，高雄市經發局與漁市管委會也派員定時宣導。

高雄市經發局副局長高鎮遠表示，興達觀光漁市今天下午1點半實施人流管制，總入場人數約4000人，上周六日兩天共約7000人，但因動線規畫不佳造成群聚疑慮，今天起安排動線，採單一入口、4出口，並以三角錐及貼線方式規定每人排隊需隔1.5公尺距離，還搭棚架，讓民眾不會曬到太陽。

高鎮遠表示，市場內將人潮控制在350人左右，觀察人太多就暫停進入，約10至15分鐘放行10至20人，並請遊客沿大發路往南直線採購，並派員宣導「買完就走」，採「得來速」方式避免遊客逗留，外面排隊的遊客也可趁人潮多，先到附近走走再來。

興達港觀光漁市管委會總幹事鄭瑞益表示，興達魚市全部140攤，今天有90攤營業，約6、7成，雖然今天逛的人不少，但遊客買完就離開，沒有出現在附近停留吃東西的狀況，攤商開心延遲到晚間7點多才收攤。