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海域未解封！高雄又有人無「罩」戲水 男放膽下海衝浪
微解封第一個周末，高雄市政府未開放水域活動，但仍有民眾到蚵仔寮沙灘脫口罩衝浪，直到上岸才戴上，現場有約50多人淺灘戲水，雖都戴口罩，但無人提醒或制止無罩衝浪男。
上周末中山大學海科院旁的秘境沙灘才傳出有民眾脫口罩在海灘戲水，市府事後表示，海邊和沙灘從事水域遊憩活動時較難保持安全社交距離，且不易遵守戶外全程配戴口罩規定，因此沙灘暫不開放。衛生局也強調，一旦被舉報，局方會視情節，該罰就罰。
雖然如此，蚵仔寮海邊沙灘今天下午仍出現50多名戲水民眾，在淺灘踏浪戲水，雖然多數人都戴上口罩，但在戲水人群中，仍有一名男子不顧防疫規定，以及禁止下水的公告，直接下海衝浪。
男子的口罩多次遭浪沖走，他還在海上徒手撈回口罩，直到上岸後才戴上，但隨後又繼續下海衝浪。
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