快訊

已打2劑疫苗滿14天 醫護、患者及陪病免強制採檢

台南2歲女童疑遭父親倒車撞傷 無呼吸心跳送醫搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海域未解封！高雄又有人無「罩」戲水 男放膽下海衝浪

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄一名男子不甩規定，今天下午前往蚵仔寮沙灘脫下口罩下海衝浪。記者陳弘逸／攝影
高雄一名男子不甩規定，今天下午前往蚵仔寮沙灘脫下口罩下海衝浪。記者陳弘逸／攝影

微解封第一個周末，高雄市政府未開放水域活動，但仍有民眾到蚵仔寮沙灘口罩衝浪，直到上岸才戴上，現場有約50多人淺灘戲水，雖都戴口罩，但無人提醒或制止無罩衝浪男。

上周末中山大學海科院旁的秘境沙灘才傳出有民眾脫口罩在海灘戲水，市府事後表示，海邊和沙灘從事水域遊憩活動時較難保持安全社交距離，且不易遵守戶外全程配戴口罩規定，因此沙灘暫不開放。衛生局也強調，一旦被舉報，局方會視情節，該罰就罰。

雖然如此，蚵仔寮海邊沙灘今天下午仍出現50多名戲水民眾，在淺灘踏浪戲水，雖然多數人都戴上口罩，但在戲水人群中，仍有一名男子不顧防疫規定，以及禁止下水的公告，直接下海衝浪。

男子的口罩多次遭浪沖走，他還在海上徒手撈回口罩，直到上岸後才戴上，但隨後又繼續下海衝浪。

高雄一名男子不甩規定，今天下午前往蚵仔寮沙灘脫下口罩下海衝浪。記者陳弘逸／攝影
高雄一名男子不甩規定，今天下午前往蚵仔寮沙灘脫下口罩下海衝浪。記者陳弘逸／攝影
高雄蚵仔寮海邊沙灘今天下午出現50多名戲水民眾。記者陳弘逸／攝影
高雄蚵仔寮海邊沙灘今天下午出現50多名戲水民眾。記者陳弘逸／攝影
高雄一名男子不甩規定，今天下午前往蚵仔寮沙灘脫下口罩下海衝浪。記者陳弘逸／攝影
高雄一名男子不甩規定，今天下午前往蚵仔寮沙灘脫下口罩下海衝浪。記者陳弘逸／攝影
高雄蚵仔寮海邊沙灘今天下午出現50多名戲水民眾。記者陳弘逸／攝影
高雄蚵仔寮海邊沙灘今天下午出現50多名戲水民眾。記者陳弘逸／攝影

口罩 沙灘 社交距離

延伸閱讀

微解封遇周末出遊 民眾不戴罩警方舉發

影／微解封後首個週末 民眾夜市角落大啖美食

微解封 宜蘭名店排隊人潮

影／微解封後鯨豚頻現蹤 花蓮賞鯨船再巧遇抹香鯨

相關新聞

海域未解封！高雄又有人無「罩」戲水 男放膽下海衝浪

微解封第一個周末，高雄市政府未開放水域活動，但仍有民眾到蚵仔寮沙灘脫口罩衝浪，直到上岸才戴上，現場有約50多人淺灘戲水，...

微解封高雄賣場局部民眾大解放 防疫規則全拋腦後

今天是微解封之後的第一個周末，加上今天全台確診案例數在三級警戒後首度出現個位數，傍晚起高雄市區的蓮池潭、好市多、IEKA...

高雄女子接種疫苗 全身抽搐送醫急救

高雄1名楊姓女子今天下午4點左右，在高雄市文化中心疫苗接種站，接種疫苗後，在休息區觀察時，突然全身抽搐，意識逐漸不清，醫...

防疫停飛50天 北竿機場復航

北竿機場停航50天後今天復航，復航首日66名乘客入境，2名乘客落地後由工作人員引導快篩

屏東東港洽公不再四處跑 聯合辦公大樓明年底啟用

屏東縣東港鎮是新興都市，但鎮內各縣屬公務機關分散、辦公廳舍老舊、內部空間壅塞及停車空間不足等問題引發民怨，縣府為改善地方...

網購枋山芒果乾竟是大陸貨 潘孟安照片遭冒用籲莫上當

屏東縣枋山鄉是愛文芒果重要產區，在全台消費者力挺下，枋山芒果突破遭疫情汙名考驗，締造銷售佳績，陰霾才剛過，最近卻發現有不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。