微解封高雄賣場局部民眾大解放 防疫規則全拋腦後

今天是微解封之後的第一個周末，加上今天全台確診案例數在三級警戒後首度出現個位數，傍晚起高雄市區的蓮池潭、好市多、IEKA等賣場滿滿人潮，甚至還有人直接脫口罩在路旁聊天或者大啃熱狗，人流控管、禁止邊走邊吃等防疫規範全拋在腦後。

高市府經發局針對賣場、超市等室內易群聚場域制定「一坪一人」防疫措施，還要以營業面積計算容留上限。此次微解封，高雄市並未放寬夜市、賣場或超市規範，下午防疫會議記者會，市長陳其邁還重申禁止野餐或邊走邊吃，因夜市人來人往難以保持社交距離，也不可以吃東西。