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微解封高雄賣場局部民眾大解放 防疫規則全拋腦後

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
IEKA湧現購物人潮，還有人在戶外直接脫下口罩吃東西，忘了之前這裡曾發生罰單風波，6天多達11人遭檢舉開單。記者劉學聖／攝影
IEKA湧現購物人潮，還有人在戶外直接脫下口罩吃東西，忘了之前這裡曾發生罰單風波，6天多達11人遭檢舉開單。記者劉學聖／攝影

今天是微解封之後的第一個周末，加上今天全台確診案例數在三級警戒後首度出現個位數，傍晚起高雄市區的蓮池潭、好市多、IEKA等賣場滿滿人潮，甚至還有人直接脫口罩在路旁聊天或者大啃熱狗，人流控管、禁止邊走邊吃等防疫規範全拋在腦後。

高市府經發局針對賣場、超市等室內易群聚場域制定「一坪一人」防疫措施，還要以營業面積計算容留上限。此次微解封，高雄市並未放寬夜市、賣場或超市規範，下午防疫會議記者會，市長陳其邁還重申禁止野餐或邊走邊吃，因夜市人來人往難以保持社交距離，也不可以吃東西。

今天上午高雄各景區人潮不多，不過傍晚起，左營蓮池潭出現散步人潮，夢時代百貨公司外車潮也不少，家樂福、好市多、IEKA等賣場擠滿顧客，甚至有人帶狗外出遛狗卻沒戴口罩，警察見狀直接開單告發。

傍晚天氣涼爽，高雄蓮池潭步道滿滿人潮。記者劉學聖／攝影
傍晚天氣涼爽，高雄蓮池潭步道滿滿人潮。記者劉學聖／攝影
高雄市一處賣場裡面全是購物群眾，根本無法保持安全的社交距離。記者劉學聖／攝影
高雄市一處賣場裡面全是購物群眾，根本無法保持安全的社交距離。記者劉學聖／攝影
高雄多處賣場湧現人潮，上街購物民眾絡繹不絕。記者劉學聖／攝影
高雄多處賣場湧現人潮，上街購物民眾絡繹不絕。記者劉學聖／攝影
一名男子外出遛狗卻沒戴口罩，被警察取締開單。記者劉學聖／攝影
一名男子外出遛狗卻沒戴口罩，被警察取締開單。記者劉學聖／攝影
疫情趨緩，高雄蓮池潭傍晚湧現散步人潮。記者劉學聖／攝影
疫情趨緩，高雄蓮池潭傍晚湧現散步人潮。記者劉學聖／攝影

口罩 微解封 好市多

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