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高雄女子接種疫苗 全身抽搐送醫急救

高雄凱旋夜市重新復業 攤商等這天很久了

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高雄凱旋觀光夜市、一德勞工夜市與凱旋跳蚤市場等3夜市，今天起也申請恢復營業，已經快兩個月沒做生意的攤商們下午就開始上下忙碌整理攤位，開心地為重新復業做準備。記者劉學聖／攝影
高雄凱旋觀光夜市、一德勞工夜市與凱旋跳蚤市場等3夜市，今天起也申請恢復營業，已經快兩個月沒做生意的攤商們下午就開始上下忙碌整理攤位，開心地為重新復業做準備。記者劉學聖／攝影

繼高雄瑞豐夜市後，凱旋觀光夜市、一德勞工夜市與凱旋跳蚤市場等3夜市，今天起也申請恢復營業，已經快兩個月沒做生意的攤商們下午就開始上下忙碌整理攤位，開心地為重新復業做準備，攤商說如果再不開業做生意，真的很多都會被餓死，凱旋青年商圈夜市主委劉坤松表示為了做好防疫不但砸重資設立消毒門，還嚴格管控各項防疫措施，同時也在爭取疫苗攤商能全面先施打，可以更安全放心，希望能盡早回到正常生活。

三級警戒期間，高雄市並未禁止夜市停業，但禁止內用、邊走邊吃等，包括瑞豐夜市、凱旋夜市等，則自主暫停營業。隨著南台灣疫情趨緩，攤商們也決定復業。目前凱旋觀光夜市有300攤、一德勞工夜市有200攤，凱旋跳蚤市場有150攤，總計有650攤，復業後將採取實聯制，並針對人流管控，民眾逛夜市必須戴口罩、量體溫，高雄市經發局將加強稽查。

高雄凱旋觀光夜市、一德勞工夜市與凱旋跳蚤市場等3夜市，今天起也申請恢復營業，已經快兩個月沒做生意的攤商們下午就開始上下忙碌整理攤位，開心地為重新復業做準備。記者劉學聖／攝影
高雄凱旋觀光夜市、一德勞工夜市與凱旋跳蚤市場等3夜市，今天起也申請恢復營業，已經快兩個月沒做生意的攤商們下午就開始上下忙碌整理攤位，開心地為重新復業做準備。記者劉學聖／攝影
高雄凱旋觀光夜市、一德勞工夜市與凱旋跳蚤市場等3夜市，今天起也申請恢復營業，業者砸重資設立車輛消毒門，讓民眾逛夜市更安心。記者劉學聖／攝影
高雄凱旋觀光夜市、一德勞工夜市與凱旋跳蚤市場等3夜市，今天起也申請恢復營業，業者砸重資設立車輛消毒門，讓民眾逛夜市更安心。記者劉學聖／攝影
高雄凱旋觀光夜市、一德勞工夜市與凱旋跳蚤市場等3夜市，今天起也申請恢復營業，已經快兩個月沒做生意的攤商們下午就開始上下忙碌整理攤位，開心地為重新復業做準備。記者劉學聖／攝影
高雄凱旋觀光夜市、一德勞工夜市與凱旋跳蚤市場等3夜市，今天起也申請恢復營業，已經快兩個月沒做生意的攤商們下午就開始上下忙碌整理攤位，開心地為重新復業做準備。記者劉學聖／攝影
高雄凱旋觀光夜市、一德勞工夜市與凱旋跳蚤市場等3夜市，今天起也申請恢復營業，已經快兩個月沒做生意的攤商們下午就開始上下忙碌整理攤位，開心地為重新復業做準備。記者劉學聖／攝影
高雄凱旋觀光夜市、一德勞工夜市與凱旋跳蚤市場等3夜市，今天起也申請恢復營業，已經快兩個月沒做生意的攤商們下午就開始上下忙碌整理攤位，開心地為重新復業做準備。記者劉學聖／攝影
高雄凱旋觀光夜市、一德勞工夜市與凱旋跳蚤市場等3夜市，今天起也申請恢復營業，已經快兩個月沒做生意的攤商們下午就開始上下忙碌整理攤位，開心地為重新復業做準備。記者劉學聖／攝影
高雄凱旋觀光夜市、一德勞工夜市與凱旋跳蚤市場等3夜市，今天起也申請恢復營業，已經快兩個月沒做生意的攤商們下午就開始上下忙碌整理攤位，開心地為重新復業做準備。記者劉學聖／攝影
高雄凱旋觀光夜市、一德勞工夜市與凱旋跳蚤市場等3夜市，今天起也申請恢復營業，已經快兩個月沒做生意的攤商們下午就開始上下忙碌整理攤位，開心地為重新復業做準備。記者劉學聖／攝影
高雄凱旋觀光夜市、一德勞工夜市與凱旋跳蚤市場等3夜市，今天起也申請恢復營業，已經快兩個月沒做生意的攤商們下午就開始上下忙碌整理攤位，開心地為重新復業做準備。記者劉學聖／攝影
高雄凱旋觀光夜市、一德勞工夜市與凱旋跳蚤市場等3夜市，今天起也申請恢復營業，已經快兩個月沒做生意的攤商們下午就開始上下忙碌整理攤位，開心地為重新復業做準備。記者劉學聖／攝影
高雄凱旋觀光夜市、一德勞工夜市與凱旋跳蚤市場等3夜市，今天起也申請恢復營業，已經快兩個月沒做生意的攤商們下午就開始上下忙碌整理攤位，開心地為重新復業做準備。記者劉學聖／攝影

夜市 高雄市 疫情

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