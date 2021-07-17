微解封 金門縣府鼓勵美食外帶抽iPhone大獎

配合中央微解封，金門縣府原本宣布餐廳可內用，但後來考量還是有風險，旋又宣布暫停內用，讓不少餐廳業者錯愕，金門縣府為提升消費者外帶意願，自即日起至7月25日止，再祭出「金門美食讚」的相關促銷活動，民眾只要配合店家外帶消費滿100元者，即可獲得抽獎券，預計在7月底舉辦的抽大獎活動，獎項包括iPhone、iPad等。

金門縣政建設處原規劃在今年5月推出為期一個月的「享用金門美食三重送」消費抽獎及分享活動，但5月17日起國內疫情大爆發，防疫三級警戒也終止了後半段的振興商機活動，最近隨著疫情逐漸緩和，才又重新啟動。

縣府建設處說明，「金門美食讚」美食聯合行銷活動，原第一重大獎送iPhone12、iPad、萬元美食消費券等好禮活動將持續辦理，只要至合作店家，外帶消費金額滿新台幣100元（含）以上，並登錄金門產業輔導及品質提升計畫網站會員，即可獲得抽獎資格，參加抽大獎。

第二重大獎送Switch，配合疫情措施將停止辦理，但活動也鎖定5月17日前上傳照片留言分享者進行抽獎，預計7月底抽獎。

第三重大獎則是周周抽500元美食消費券，將剩下未抽出的5,000元美食消費券，透過「金門美食讚」臉書粉絲團按讚分享，有機會獲得美食消費券（總計50份100元消費券）。

建設處表示，合作參與本次活動的美食業者有: 樸食餐廳、雨川食堂、金橙牛肉麵、村復號、起飛點茶飲店、雪屋、小島商號、轉角咖啡、八分舖金城店、利雷咖啡、老六小館下午茶時光(紅豆餅)、三言兩語鮮茶咖啡食館、金拌麵小吃店、八分舖山外店、合興餅家、KM、拾叁小館、愜意甜點工作室、長合餅舖、我家蛋糕、合成餅舖、嘉年華冰菓室等22家業者。