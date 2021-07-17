疫苗夠 澎湖開放18歲以上民眾與外籍移工施打

澎湖縣向中央再爭取2萬1000劑AZ疫苗，將開放18歲以上民眾、外籍移工向各衛生所、合約醫療院所預約登記施打AZ疫苗，民眾也可至「公費疫苗預約平台」意願登記儘早接種疫苗。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，這批2萬1000劑AZ疫苗，其中第一批5500劑16日己運抵澎湖。澎湖縣長賴峰偉今天感謝民進黨立委楊曜、議長劉陳昭玲協助。

澎湖縣政府表示，為加速疫苗接種，鼓勵民眾施打AZ疫苗，提早獲得病毒抗體，開放18歲以上民眾向三總澎湖分院、部立澎湖醫院、惠民醫院、11家衛生所、9家合約院所預約登記施打。

衛生局指出，中央13日已開放外籍移工至「公費疫苗預約平台」意願登記。考量澎湖AZ疫苗量充足，避免外籍移工形成防疫破口，縣府開放僱主可協助移工持居留證及健保卡，直接向各衛生所、合約醫療院所預約登記施打AZ疫苗。

澎湖施打疫苗有2種方式。包括沿用造冊方式，直接向衛生所、合約醫療院所預約施打，但只提供AZ疫苗。

其次是到「公費疫苗預約平台」進行意願登記，並在收到簡訊後進行預約，民眾可在平台選擇疫苗廠牌。但未來4週中央只配發AZ疫苗，莫德納疫苗則因全國需求者眾多，不易在短期內施打。