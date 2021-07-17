屏東東港洽公不再四處跑 聯合辦公大樓明年底啟用

屏東縣東港鎮是新興都市，但鎮內各縣屬公務機關分散、辦公廳舍老舊、內部空間壅塞及停車空間不足等問題引發民怨，縣府為改善地方民眾洽公環境及提升行政效率，自籌縣款規畫興建東港地區縣屬機關聯合辦公大樓，位於在東港舊火車站基地興建的大樓，今天由縣長潘孟安主持動土儀式，定111年12月完工啟用，屆期以全新面貌呈現，提供民眾更便捷、優質的洽公環境。

潘孟安說，東港聯合辦公大樓結合東港地政事務所、戶政事務所、財稅局東港分局及東港鎮衛生所（含長照）等機關，位於東港都市計畫「機九」用地範圍內，基地面積5190.04平方公尺，面臨船頭路，周邊更有縣府正積極規劃興建之東港轉運站、王船博物館、社會福利綜合館及立體停車場等各項公共建設。

東港鎮長徐志雄說，鎮內地政事務所於中正路旁，社政的東港中心在港邊漁會的3樓，戶政事務所在漁會另一側，東港分局在台17線，辦個業務可能「東港全跑遍」，包括中央機關的國稅局也在港邊，還有其它鄉鎮居民也會要到東港洽公，為解決民眾洽公麻煩，地方很早就有設立合署辦公廳舍的聲音，在2015年經東港地區各級機關多次開會協調達成共識，東港鎮公所於2020年興建，縣屬機關聯合辦公大樓今日動土。

縣府地政處表示，東港聯合辦公大樓基於區域環境及地理條件，規劃興建為地上4層建築物，其中1樓為東港衛生所及日照中心、2樓及3樓一部分為東港地政事務所、3樓另一部分為東港戶政事務所、4樓為財稅局東港分局，總工程費3.8億元。